【逃犯條例】黃之鋒籲台灣訂立難民法　民進黨立委：多項難題待解

港府修訂《逃犯條例》引發的爭議持續，昨日的831遊行再度爆發嚴重衝突，早前有7月1日衝擊立法會的示威者前往台灣，尋求庇護。香港眾志秘書長黃之鋒投書媒體呼籲台灣訂立《難民法》。 對於是否有訂立難民法的空間，台灣行政院長蘇貞昌今天（1日）表示，相關法律、機制都非常完備，都可以來運作。 民進黨立法院黨團書記長李俊俋則表示，難民法涉及多項難題待解，需釐清難民的定義、人數，處理難民是否需放棄國籍，以及牽涉到憲法上香港是不是中華民國的領土範圍等問題。

對於是否有訂立難民法的空間，蘇貞昌表示，相關法律、機制都非常完備，都可以來運作。（聯合新聞網）

台灣立法院內政委員會於2016年7月14日初審通過難民法草案，明定對於因戰爭、天災或受政治迫害之外國人、無國籍人士，得申請難民認定等。另外，政黨時代力量在2017年12月亦提出黨團版的難民法草案。

李俊俋向《中央社》表示，過去難民法草案在立法院完成初審，是在完全沒有討論下被送出委員會，這樣的初審通過是有問題的。他說，難民法過去都跟國籍法一起討論，難民的定義、人數都還需要釐清。

他表示，國籍法過去規定，難民要放棄原來的國籍，過去碰到的問題，都是西藏人無法放棄國籍的問題。政府對待香港社運人士，過去都是比照西藏人士以個案處理。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋。（聯合新聞網）

李俊俋又指，難民法要不要處理香港問題，是可以討論的，但香港根據港澳條例、憲法等，香港要怎麼定義是不是中華民國的領土範圍，沒有那麼清楚，而且還會碰到香港的國籍算是中華人民共和國等問題，這些問題需要去討論與解決，尚未解決前則是先用個案處理。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，將香港納入難民法草案中，是政治性非常高的立法，要謹慎處理。基於人道與人權的立場下，在現行法律允許的狀況下，對香港民眾進行個案處理是可以的，國民黨會要求執政黨應依法行政。

時代力量立法院黨團總召徐永明認為，朝野各黨團應趁機把難民法列為優先法案，因應香港未來局勢的劇烈變化，而目前來說，港澳條例已賦予政府做事的空間，另外立法院也曾發出朝野黨團共同聲明，聲援香港人民民主自由的訴求。

（中央社）