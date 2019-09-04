【逃犯條例】黃之鋒台灣演講：若無台灣大選，北京對港壓迫更大

台灣交通部長林佳龍發起的光合基金會，3日晚邀請香港眾志秘書長黃之鋒等人到台中市CMONEY台中教育訓練中心，出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會，由民進黨副秘書長林飛帆主持。

黃之鋒表示，香港有台灣支持，將帶給北京更大壓力，抗爭活動也會持續到10月1日，主因是受到中美貿易戰的影響，其次是台灣總統大選也形成壓力，若沒有明年初的台灣大選，或許北京對香港的壓迫會更嚴重。

香港眾志秘書長黃之鋒（左2）、立法會議員朱凱迪（左1）、學聯前副秘書長岑敖暉（右2）三日晚間到台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會。（中央社）

黃之鋒稱，香港和台灣同樣面對北京壓迫，是命運共同體，過去大家都說「今日香港，明日台灣」，但對他來說最理想的是「今日台灣，明日香港」，期盼香港未來可以像台灣一樣，是個有民主自由的地方，相信香港有台灣朋友支持，將讓北京有更大壓力。

立法會議員朱凱迪說，如果有百萬台灣人站到凱道上，會比百萬美國人站出來更有用，因為中國政府不會在意美國人站出來，但如果有百萬台灣人站出來，中國會去思考如何對待香港。

學聯前副秘書長岑敖暉亦在座談會上表示，期盼台灣民眾站出來聲援香港。

對於會中有民眾關心台灣聲援香港的活動如何進行，林飛帆說，台灣民眾動員聲援這件事情由民間來發起會比執政黨更為適合，民進黨會持續關注與關切，期待更多台灣朋友去聲援或是支持香港。

（中央社）