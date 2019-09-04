曝斷交疑雲後所羅門外長擬訪台　台媒：順利成行可視為邦交穩定

此前據《路透社》消息，所羅門群島與台灣的外交關係可能生變，或最快在本週就宣布與台灣斷交，並與中國大陸建交。但台媒《中央社》今天（4日）報道稱，所羅門外交部長Jeremiah Manele計劃周日（8日）赴台訪問。

報道稱，知情人士表示，依目前規劃，所羅門外長預計停留5到6天；若順利成行，將可視為台索邦交穩定的指標之一。這名人士還指出，所羅門目前規劃推動大型交通基礎建設，期盼台灣等國家提供協助。

所羅門外交部長Jeremiah Manele（右）。（所羅門群島外交部）

台灣外交部亞太司副司長張均宇3日表示，所羅門國會、民間支持台索邦誼的人仍佔多數，相信所羅門最後會認知，維持與台灣的外交關係才符合長遠利益。有關所羅門高層訪台，他表示歡迎，希望藉此針對雙邊合作、區域情勢等議題交換意見，支持兩國邦誼。

另據《所羅門時報》（Solomon Times）報道，所羅門外交關係委員會（The Foreign Relations Committee）4日針對與台灣與大陸的關係進行聽證會，委員會將針對「與台灣斷絕現有關係」這個問題進行調查。除了有關部門外，該地的公民團體與國際商會也一併出席。

所羅門國會外交委員會主席Peter Kenilorea日前表示，目前已成立一個部長級的8人小組，與中國大陸對談，至於和台灣與所羅門關係的走向，將在本週給出答案，並強調所羅門政府確實有想改變，「但不要對工作小組的決議投注太多想像，政府會審慎評估這些建議。」

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）曾經訪台與蔡英文會面。（資料圖片）

如果所羅門群島與大陸建交，台灣邦交國將只剩16個。新加坡媒體《聯合早報》3日報道指，分析普遍認為，在香港反修例事件持續的背景下，台、所兩地若斷交，將為以「抗中保台」為競選主軸的台灣總統蔡英文添加柴火，深化其「辣台妹」形象，有助於她凝聚關鍵的年輕選票。

（綜合報道）