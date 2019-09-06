林榮基為重開書店募款70萬一天達標　稱讀書才能對抗獨裁政權

香港銅鑼灣書店在台重建線上募款活動5日晚在募資平台flyingV啟動，截至今天（6日）下午約3時30分，近20個小時已募得逾280萬元（新台幣，下同，約合70萬港元）資金，達到基本目標，募款活動仍在繼續。 募款發起人林榮基表示，銅鑼灣書店事件後，本可低調度過餘生，但他深覺，只有讀書才能對抗獨裁政權，因此決意重開書店。

這項募款活動預計在11月4日結束，但僅僅不到一天的時間，就達成了原定要花60天完成至少募款280萬元的目標。

林榮基稱，募資成功後，將洽談幾個合適的地點，初步規劃在西門町一帶，一切順利的話，期待明年年中前能正式開幕。「銅鑼灣書店在香港做不到的事，或被禁止的事，將在自由的台灣，進行下去」。

林榮基在台北公館地下道。（網絡圖片）

林榮基在募款公開信中寫道，「我們以前就是賣書，跟破壞國家安全、破壞一國兩制有什麼關係？但現在我覺得，唯有讀書，提升一代人的文化素養，才有可能對抗獨裁政府，讓未來的人民自由。」

林榮基表示，銅鑼灣書店重新開業，「有一原因是我感到台灣的景況也相當急迫，過去我與其他香港人，所看到的一切，都還有機會利用這個空間，講述給你們聽……銅鑼灣書店在香港做不到的事，或被禁止的事，將在自由的台灣，進行下去」。

林榮基坦言，重建銅鑼灣書店的資金由他一人難以達成，另有個人與團體單獨與他一起進行，則必須承擔更大的政治風險，「我不想任何人因此終生驚懼，唯有群眾募資一途」。

他並表示，280 萬中，60%將用於書店進書、25%裝修、10%作為前期租金資金、5%其他雜支應用。超出部分將作為後續營運資金，主要用於交流活動辦理等。

香港政府年初修訂「逃犯條例」，林榮基擔憂，一旦修訂方案落實，可能會被引渡，因此他4月25日前往台灣。

（中央社、新頭殼newtalk）