林榮基：在台灣很安心　將採眾籌方式成立書店

銅鑼灣書店前店長林榮基今天（5日）接受台灣的廣播電台專訪時表示，來到台灣讓他很安心，不用擔心被任意逮捕；目前計劃採取眾籌形式在台成立書店，店面則仍在尋找中。

林榮基今天（5日）在台灣參加廣播節目。（中央社）

林榮基在4月25日搭機抵達台灣，計劃在台求職、定居，並於5月中旬獲准延長簽證2個月，以便處理工作事宜。

對於在台開設書店的進度，林榮基上午接受廣播節目主持人周玉蔻訪問時，作前述表示。

林榮基曾在5月下旬透露，已洽詢唐山書店老闆陳隆昊，準備啟動開設書店計劃。

他今天則表示，許多香港人選擇投資移民來台，但他沒有錢，因此只能來台求職。目前正在處理書店資金問題，計劃採取眾籌形式，讓在香港及海外的人也能參與其中。

林榮基事後接受採訪時表示，目前將採取兩項計劃，首先是通過網絡眾籌，希望在西門町開設書店；若不理想則會尋求唐山書店協助，借用唐山在台大附近的倉庫設立書店。

林榮基在4月25日搭機抵台。（網絡圖片）

擔憂明年台灣選出親中領導人

林榮基也表示，預計下周左右將開始處理書店店名登記等事宜。

他說，2016年6月，他結束長達近一年的關押，從中國大陸返回香港時，便曾想過當天逃離香港。「但我後來想一下，我在香港沒違法呀，而且香港是我成長的地方，我沒違法為什麼要離開」。

他表示，原本想留在香港為香港做些事，但今年香港提出逃犯條例修法，「我是被（中共）通緝的，如果送中條例（逃犯條例）通過就會被抓起來」。

林榮基說，如今來到台灣近兩個月，每天都非常安心，「我對台灣的政府有信心，這是民主的政府」。他昨天出席中正紀念堂的六四晚會時，也有一對來台定居近半年的老夫妻告訴他，來台灣生活真的比在香港更開心。

但他也擔憂，明年台灣總統大選若選出親中領導人，那麼台灣將會變得非常危險。

（中央社）