【2020大選】郭台銘初選落敗後首度表態：已準備好參選總統

鴻海創辦人郭台銘昨日（7日）在台北與日本媒體記者會面。日本《時事通信社》報道指，郭台銘談到明年總統大選時說「持續朝參選方向準備」，並表示將在九月中旬做出結論，表達強烈參選意願。日本《產經新聞》則報道指郭台銘表示已準備好參選總統，很快就會決定是否投入大選。 這是郭台銘在7月中旬國民黨黨內總統初選失敗後，首度表明參選意願。

郭台銘在7月中旬國民黨黨內總統初選失敗後，於昨日（9月7日）首度表明參選總統意願。圖為郭台銘4月在國民黨中央黨部領取榮譽狀，並宣布投入國民黨黨內初選。（聯合新聞網）

據《時事通信社》報道，郭台銘強調「已進入最後評估階段，要有必勝的信心」，表示將在9月中旬做出結論。《產經新聞》指出，郭台銘一旦參選，有利於蔡英文尋求連任。

郭台銘表示，兩岸關係無法與中美貿易戰脱鈎，如果當選，他將率領一千家台灣的製造商到美國投資，台灣要當美國和中國大陸的供應鏈。郭台銘指出，中美貿易摩擦可能在安全方面造成緊張，決定從美國購買戰鬥機的台灣須構築能與中國大陸開展對話的關係，建立能夠避免危機的態勢。

郭台銘還指出，台灣總統蔡英文領導的民進黨政府與中國大陸完全沒有溝通渠道，給台灣帶來了風險；他通過在大陸的事業與中國政府保持溝通渠道，可以構築與大陸的可信賴關係。

郭台銘還稱，中國大陸與台灣是「兩個獨立的政治實體」，「（中國方面）相信我不會走台獨路線，他們何必還要發動攻擊？……中國自己已經有很多問題，貿易戰、新疆、香港。只要不推動獨立，台灣不會成為中國的優先處理事項。」

國民黨籲郭台銘信守承諾

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部表示，整合不到最後關頭，不會輕易放棄整合，不到最後時刻，韓國瑜仍堅定相信郭台銘絕對「對得起那一張榮譽狀」。國民黨則再度呼籲郭台銘重返初心，同時信守參加國民黨黨內總統初選的承諾：「無論被提名與否，大家共同參與選舉，團結一致到2020年1月11日，讓國民黨候選人取得勝利。」

（《聯合報》/《時事通信社》/《產經新聞》）