民進黨團推「中共代理人法」　國台辦批製造「綠色恐怖」

近期，台灣立法院民進黨團將「中共代理人法」修訂列為本會期優先法案。 對此，大陸國台辦發言人馬曉光11日表示，民進黨和台獨勢力為一黨一己之私，全面煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，不遺餘力地打擊持不同立場的黨派、團體和人士，以莫須有罪名恐嚇、懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，鉗制批評輿論，製造綠色恐怖和寒蟬效應。

馬曉光表示，民進黨不思反省，反而錯估形勢，變本加厲地再次企圖修改有關規定，進一步暴露了台獨本質。

台灣民進黨、基進黨等政黨近期均提出要修法嚴防「中共代理人」。（網絡圖片）

馬曉光指出，台灣有輿論稱「中共代理人」法案為「新戒嚴法」，一針見血地點出了問題的要害，如果任由其圖謀得逞，兩岸關係將會倒退回台灣戒嚴時代，台海局勢將重陷緊張動盪，台灣民眾的基本權利將被剝奪，重新生活在動輒得咎的恐懼之中，那麼是誰在嚴重威脅台灣民眾的自由民主生活方式，答案一目瞭然。馬曉光表示，玩火者必自焚，正告民進黨當局，必須懸崖勒馬。

此外，記者會上還有記者問，台陸委會日前呼籲台灣民眾不要赴大陸參加國慶的相關活動，並稱如果公、軍職人員到大陸有所謂的不當行為，將會予以處罰，請問發言人對此有何評論？

馬曉光指出，今年是新中國成立70周年，大陸將舉辦一系列慶祝活動，屆時將邀請港澳台同胞、海外僑胞代表共襄盛舉。

馬曉光表示，廣大台灣同胞是中華民族的一分子，在中華民族走向偉大復興的進程中定然不能缺席。民進黨當局打壓兩岸交流活動，阻擋不了兩岸同胞攜手同心共圓中國夢的歷史大勢。

批民進黨「倒行逆施、數典忘祖」

此外，亦有記者提及，台灣新版歷史教科書被部分輿論認為課綱處處「去中國化」，是在教育領域搞「台獨」的體現，請問發言人有何評論？

台灣新版歷史教科書中涉及「台灣地位未定論」等觀點。（中國時報）

馬曉光表示，民進黨當局不斷推進形形色色的「台獨」活動，這次推出了充斥「去中國化」「台獨」內容的新課綱，不僅荼毒台灣年輕一代，更進一步破壞兩岸關係，加劇兩岸的對抗。

馬曉光稱，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同屬中華民族，中華文化教育是誰也不能剝奪的權利，任何「去中國化」的行徑，都無法割裂兩岸的歷史連結，都無法改變台灣是中國一部分的事實。民進黨當局的這一倒行逆施、數典忘祖的行為，已經遭到台灣社會的強烈反對，還必將繼續遭到兩岸同胞更加強有力的遏制和打擊。

（綜合報道）