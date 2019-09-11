【觀察】台灣發布2019《國防報告書》　漫畫版「辣味」十足

台灣國防部於當地時間9月11日上午，正式發佈2019年版的《國防報告書》。此版報告書認為，解放軍將在2020年具備完整攻台能力。而此次正式發表之後，重點不放在中國大陸是否具備攻台能力，而是從全新的觀點，解構中國大陸政治軍事局勢，以及其對外用武的風險性，其中也強調台軍已經做好準備，在未取得近期才剛剛獲購的美製武器情況下，也能有效保衛台灣。 此次183頁的國防報告書，用了150頁的圖表、意象來顯示台灣的建軍戰備，同時也用「辣味十足」的口吻製作48頁的漫畫版，漫畫版內容強調中國大陸政局內部的問題。此外，這也是台灣國防部首度從政治局勢與風險來討論國防政策，是以往未曾有過的角度。 撰稿：陳宗逸

最新版的《國防報告書》漫畫版由少校退役的漫畫家梁紹先所繪，並由一位麻辣女教官介紹探討兩岸情勢。（台灣國防部）

以往的台軍，都以「不涉入政治」為因由，來強調軍事歸軍事、政治歸政治的表態，也不會議論國際政治。但是現代軍事科學，皆把政治因素列入軍事風險的第一考量，台軍此次納入較為先進的軍事科學概念，不再繪製一些「褒揚傳統建軍精神」的刻板畫作，不再強調過去，而是講解未來的風險，這是此版國防報告書，跟以往報告書最大的不同。

報告書中表示，目前台灣面對的軍事風險，不僅是解放軍的武嚇，還包括許多國際政治因素、氣候環保等問題，最有直接影響的，是「朝鮮半島問題、美國與中共貿易摩擦與談判、西太平洋島嶼爭端（釣魚台列嶼、南海）」這四項變因，在近期會相當影響台灣安全。此外，全球性氣候變遷、環保與能源危機、網路攻擊等，都被台灣國防部列為高風險的對台威脅。

報告書：中國大陸內部矛盾 恐會對外引發事端

至於講到中國大陸內部，台灣國防部報告書指出，「中共2019年全國人大與政協兩會的報告中，更顯示去年（2018）經濟成長率，是29年來的最低成長，以往靠低勞動成本所建立的經濟榮景不再，泡沫、債務、赤字和失業率風險倍增，在此趨勢下，政治與社會一些不安定因素就會浮現，中共當局便需加強全國性的維穩力度，例如近期的大型退伍軍人上訪事件，就是最大案例！」

報告書認為，由於中國共產黨的統治模式，「容易和百姓訴求產生矛盾，甚至發生群眾衝突事件，政府處理作法又往往罔顧人權，再加上從對岸經濟放緩，但軍費卻持續走高來看，這些狀況值得台灣注意。」報告書強調，「一個政權為轉移內部矛盾，於是對外引發事端，這種歷史殷鑒比比皆是。」這是台灣國防部首次以政治風險的角度，來推估台灣軍事威脅的比重，所以才會得出「2020年有軍事衝突風險」的結果，而非是因為評價解放軍的軍力威脅，才得出此結論。

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而在報告書發表前夕，台灣外交部長吳釗燮接受美國紐約時報訪問，提出台灣具有「防衛與進攻計劃」，雖然第一時間遭台灣國防部否認有「空襲福建」這樣的計劃，但是在報告書發表的現場，台灣國防部強調，台灣國防部與外交部的說法並無矛盾，因為對於武嚇台灣的防禦與攻擊計劃，軍方皆有規劃，只是台灣絕對不會主動求戰，但是會精進備戰。