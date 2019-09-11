【觀察】王金平送郭台銘「宮廟帽」　台廟宇在大選中扮演重要角色

台灣宮廟免費發送的帽子竟然意外成為「幸運物」引發搶購熱潮。9月8日，法國尼斯鐵人三項世界錦標賽（IRONMAN 70.3 World Championship）冠軍挪威選手古斯塔夫．艾登（Gustaviden Iden），以3小時52分35秒的成績衝線時，頭戴台灣彰化埔鹽順澤宮的帽子。 此事引起台灣媒體注意並大肆報道，也讓順澤宮的帽子意外搶購一空，甚至於前立法院院長王金平11日在和鴻海創辦人郭台銘會面時，還贈送了一頂順澤宮的帽子。許多人好奇台灣本地宮廟委託製作的非賣品帽子，究竟是怎麼飄洋過海成為冠軍的「幸運物」？ 而一頂頂在台灣隨處可見宮廟帽，其實也是台灣最早期的文創商品，從中也可以明白台灣廟宇在社會中扮演重要的社群聯繫角色。

古斯塔夫戴著台灣宮廟帽衝線奪得冠軍。（gustav_iden@instagram）

根據古斯塔夫的說法，他是在日本的測試賽時在街頭撿到這頂帽子，同行的日本友人也看不懂所繡的中文，只從繁體字型判斷可能是來自台灣。古斯塔夫認為這是種好兆頭，故將帽子清洗乾淨並戴著參加比賽，居然一舉奪冠。他的宮廟帽造型在台灣成為熱話，台灣電視節目《關鍵時刻》更花近近30分鐘介紹台灣的宮廟帽，古斯塔夫的Instagram追蹤人數也直線上升，他更發限時動態表示：「我愛台灣，花了30分鐘介紹我的帽子，這真是太不真實了哈哈!」

彰化埔鹽順澤宮向台灣媒體表示，2016年時委託製作這批帽子，當初共作出500頂供信徒免費取用，3年下來還剩下三四十頂，但古斯塔夫奪冠新聞一出隔天早上就被索取一空，向隅民眾只能與廟方人員的帽子拍照留念。

順澤宮主委魏信顧表示，他也記得曾有信眾與日本人成婚並且退休後一同返回日本定居，可能是信眾帶去日本又不慎遺失。

許多民眾為了帽子，更特別專程跑到廟裡，許多廟方人員因為捨不得遠道而來的民眾拿不到帽子，甚至直接送出自己的帽子，但仍舊供不應求。廟方後來在信徒答應捐助下，決定加訂1000頂。

鴻海創辦人郭台銘（左）11日上午到立法院鎮江辦公室，拜會前立法院長王金平（右），王金平贈送一頂彰化埔鹽順澤宮的「冠軍帽」。（中央社）

街頭巷尾 人人都有宮廟帽

「三步一小廟、五步一大廟。」台灣是全世界廟宇密度最高的地方，有跟政府立案的廟宇就超過1,2000間。每年大大小小的進香活動、廟宇交流活動中，廟方有時會發放背心、衣服跟帽子方便辨認哪間廟的信眾，上面往往都會印有宮廟的名稱。參加完活動後，有遮陽功能的帽子往往會被留下來，在台灣街頭巷尾時常，也時常可以看到頭戴宮廟帽的信眾聚在廟前廣場打牌聊天，是台灣特有的一種風景。

雖然宮廟帽多是贈予的形式，但宮廟帽、宮廟周邊商品其實也是文化創意產品的最早雛形，一頂宮廟帽濃縮宮廟是宮廟文化、宮廟在社群聯繫地位的最好見證。

在騎自行車、比賽時戴宮廟帽艾登並非第一人，台灣城市單車聯盟就製作過仿宮廟帽形式的帽子。（台灣城市單車聯盟）

宮廟成為一地社交中心

宮廟本是台灣早期移民開墾時留下的信仰傳統，由於移民來自中國大陸各地，信仰各不相同，大廟便往往相容並蓄，除主神外也另外供奉諸多神像。常見信仰如媽祖（林默娘）、玄天上帝（道教神祇）、義民廟（通稱因開墾而死去的無名者）等，甚至佛道相容，如台北艋舺龍山寺，大殿祭祀佛教諸佛，後殿祭祀道教諸神與義民、賢人等。

台灣古為「法外之地」，納入清朝統治後多半時間也治理消極，而宮廟本則由當地信眾合資建立、整修、擴建，相較於官府衙門，反而可能更能反映社會民情：當地發展越好，宮廟規模越大，信眾也與有榮焉。通常廟宇會選在地方上人口彙聚之處，如碼頭、交易市場附近以方便信眾祭祀，等到廟宇落成後，廟前廣場（廟埕）因為人潮走動也會自然演變為交易場所，因此宮廟不僅是一地的信仰中心，也是一地的社交中心、商業中心。

宮廟也成為台灣影視IP，並在國際獲得廣大迴響。（公共電視）

有規模的廟宇因為必須款待遠來信眾，還會準備休憩空間和儲備一定的物資，每當有天災人禍時便是現成的指揮所與避難處。例如嘉義縣東石鄉於清朝年間曾發生分類械鬥，其中三家村與東鄰村爭鬥數年，最後由三家村從外地取得一尊大炮而迫使東鄰村求和，事後這尊大炮便供奉於三家村福靈宮，村民於日本統治時期為免被日軍銷毀而將大炮埋藏於田中，並於1988年重新挖出、並重建廟宇供奉，稱為「鐵嘴將軍」。

就連宮廟陣頭文化，本也是從訓練鄉勇保衛土地的操練行為而來。事實上，1896年日軍依《馬關條約》佔領台灣時若遭逢抵抗，往往也必須攻下當地宮廟，要脅以燒毀之，每每使居民放棄戰鬥意志。每一座宮廟，其實都見證了當地的開墾歷史，也承載了當地居民的活動記憶。

東石鄉福靈宮「鐵嘴將軍」。（網絡圖片）

宮廟的地位演變到現代，在台灣的選舉政治下，政治人物往往走動於廟宇活動中，從信徒中擴展票源；選舉的時候，除了跑菜市場外勤跑宮廟也是重要的功課；中國傳統文化中「受命於天」的天命觀，也在宮廟文化中意外得到了重現，不只是古斯塔夫戴帽子被視為「加持」，郭台銘的「媽祖託夢說」也正是一種天命觀的體現。