【觀察】過中秋純送禮？　郭台銘的「月餅政治學」

今天9月11日，也是農曆8月13日，一個不怎麼特殊日子的清晨，人在台北的郭台銘買了「郭元益」月餅，風塵僕僕趕到新竹市，與台北市長柯文哲及柯父、柯母一齊至城隍廟參拜，前一陣子還常把「敬鬼神而遠之」掛在嘴邊的柯文哲，一眨眼就與極度信仰神明的郭台銘以近乎迅雷不及掩耳的速度，換上主祭者與陪祭者的身分，並肩出現在新竹城隍廟大殿，而且顯然是有在「看時辰的」，選在多數上班族仍在熟睡的6點鐘，累壞了一大群記者。 郭台銘結束新竹行程後，又回到台北，將「郭元益」月餅再送給了前台灣立法院長王金平。 撰稿：林嘉禾

鴻海創辦人郭台銘（左）親送月餅給柯文哲的父親與母親。（聯合報）

更重要的是，郭台銘此行以中秋節為名送給柯、王方面的月餅，上面都寫著斗大的字，給柯文哲寫的是「莫忘初衷」、「為國為民」、「平安喜樂」、「健康如意」，給王金平則是「莫忘初衷」、「上天指路」、「順應因緣」、「闔家安康」，三人唯一的聯繫是「莫忘初衷」；書寫用的紙更是紅、黃二色，紅色當然意味著喜氣，其實黃色則是財富與權力，更是古代皇權的象徵，清代詔書格式規定就是黃紙墨書。

鼓吹郭台銘參選最賣力的柯文哲方面，此前殷切盼望寫有「八月十五殺韃子」紙條的月餅，最後竟變成看似「花好月圓」的時令祝福，且是以「斗大文字」的方式實現，想必柯文哲看傻了眼；王金平倒是不愧為政壇多年老手，當即對「月餅紙條」逐一解讀，且講得頭頭是「道」，幻化為喜氣與祝福。

最為耐人尋味的要屬使用「莫忘初衷」作為唯一共通的字眼，以政治學的觀點分析，送月餅行動完全可見郭台銘位居郭柯王三人間「樞紐」（Pivot）地位，其實這早從8月23日「郭柯王」首度公開會面即可看出，郭台銘不會不曉得全場記者最大的目標是他自己。但是已躍居主導地位的郭台銘，究竟要誰莫忘什麼初衷？是提醒柯、王兩位從政者，莫忘從政初衷；還是提醒兩位「盟友」，莫忘「結盟」初衷？

郭台銘送的月餅禮盒，上寫有「健康如意、平安喜樂、為國為民、莫忘初衷」。 (郭台銘團隊提供)

因為，若真是純粹的節日祝福，當不至特別加碼寫出斗大卻又藴含政治意味的字，這些字真正的觀眾，也不會是收到月餅的「柯爸、柯媽」（柯文哲父母）。若郭台銘預設的觀眾是柯文哲跟王金平，那這恰恰顯示「郭柯王」三人當前滿是曖昧的「合作」，還有很多未竟之路，所以必須用模糊的方式互相喊話；而若觀眾是全台灣人，則郭台銘的下一步也就真如柯文哲所言，這幾天是「關鍵」，選或不選，快揭曉了。

此外，柯文哲在新竹城隍廟受訪時，特意提到自己與在場的台灣半導體大老宣明智「比較不熟」，但其實宣明智早在春節期間就與柯文哲有私下會面，並曾一同出席活動，這實在與柯文哲所形容的有不小差距。而眾所皆知，身為聯華電子榮譽副董事長的宣明智，乃是極力勸說郭台銘參選的產業界人士，此前也在新竹縣長選舉力挺未國民黨經過初選程式而徵召的楊文科，顯然是個熱衷於選舉的大老闆，柯文哲刻意與同是拱郭大將的宣明智「裝不熟」，值得玩味。