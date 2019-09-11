【2020大選】郭台銘柯文哲參拜城隍廟　郭柯王幕僚昨赴中選會

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲結盟參與2020台灣總統大選傳聞不斷。柯文哲與郭台銘今天（11日）早上一同到新竹都城隍廟參拜。柯文哲表示，這並非外界所說的「中秋起義」，不用想太多。 此外，郭台銘、王金平與柯文哲的幕僚昨日（10日）共同前往中選會，詢問總統大選連署相關事宜。

郭台銘（左二）與柯文哲（左三）一同前往新竹城隍廟參拜。（《聯合報》）

報道指，郭台銘向柯文哲父母送上月餅禮盒，月餅禮盒貼有「健康如意、平安喜樂、為國為民、 莫忘初衷」字樣。

媒體詢問柯文哲是否當面問郭台銘參選事宜，柯文哲表示，到底選或不選要由當事人回答，若郭台銘要參選，台北市府顧問蔡璧如應該會去幫忙。至於他是否會一起參選？柯文哲說，「很多事情順其自然，但也要盡力而為」。

郭台銘幕僚蔡沁瑜（前中）、柯文哲幕僚蔡壁如（前右）、王金平幕僚林思慧（前左）10日現身中選會，了解總統選舉連署相關事宜。（中央社）

三方幕僚昨同往中選會

郭台銘、王金平與柯文哲的幕僚昨日（10日）共同前往中選會，詢問總統大選連署相關事宜。郭台銘幕僚蔡沁瑜表示，是否參選還需郭台銘決定。媒體詢問三方合作是否由郭台銘代表參選總統時，柯文哲幕僚蔡壁如表示：「應該是吧。」對於柯文哲擔任甚麼角色，蔡壁如說，柯文哲就是擔任全力支持、輔選的角色。

蔡沁瑜又指出，中選會認定的連署開始日期是9月19日，13日到17日受理總統被連署人的登記領表，現場要繳交新台幣100萬元保證金，今年連署門檻是28萬384份。

（中央社）