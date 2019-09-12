【2020大選】若郭台銘參選　柯文哲：可以做榮譽總幹事出出主意

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲結盟參與2020台灣總統大選傳聞不斷。郭台銘今日（12日）發表退出國民黨聲明，參選總統似是箭在弦上。 柯文哲今日在市議會上明確表示自己會幫助郭台銘，因為他覺得現階段應該要跳脱藍綠泥淖，又表示郭台銘最有遠見。

柯文哲表示，如果郭台銘要參選總統，自己出出主意，掛個榮譽總幹事可以，但如果要實際操盤，「坐在那邊接電話，怎麼可能。」至於郭台銘如果要求和柯文哲「合掛看板」（意指站台助選），是否會同意？柯文哲說，現階段自己不會說「NO」，不過自己也不認為郭台銘是一百分。

柯文哲與郭台銘11日早上一同到新竹都城隍廟參拜。柯文哲當日表示，這並非外界所說的「中秋起義」，不用想太多。（《聯合報》）

台北市府顧問蔡壁如則表示，如果郭台銘需要她的幫忙，就會辭職加入郭陣營。柯文哲透露，這幾天已經在做「災害控損」，討論蔡壁如的工作要找哪些人來接。

學者：郭退黨對國民黨反而是好事

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡認為，郭台銘以榮譽黨員參加國民黨黨內總統初選，結果初選輸給韓國瑜，參選的正當性已失去，今天退黨聲明代表翻臉不認人，以撕破臉的方式退出國民黨，等於是失策，因為生意人應該沒有永遠的敵人才是。

袁鶴齡指，郭台銘退黨對國民黨反而是好事，因為國民黨不必再想整合了，反而沒有後顧之憂；泛藍選民還是可能支持郭台銘，但郭台銘與柯文哲、王金平結盟，對藍營不會有重大影響，只要韓國瑜在選戰中保持在前二，在最後關頭的棄保效應，郭台銘就會被棄保掉。

東海大學政治系副教授邱師儀則分析，郭台銘與韓國瑜的部份選票重疊，如果韓國瑜繼續失分，藍營如中產階級等選票都會跑到郭台銘身上；蔡英文有大環境與香港的反修例風波加持，目前聲勢領先，但只要反修例風波熱度降温，加上韓國瑜侷限在韓粉同温層中，郭台銘不是沒有贏的可能。

邱師儀指，郭柯王三人結盟，但是三人的支持者彼此性質互相排斥，柯粉是年輕人與知識份子，郭粉是經濟藍、中間選民，王粉地方派系色彩濃，這三類支持者性質互相排斥，如何整合起來？有待郭台銘提出論述。

（《聯合報》）