【2020大選】國民黨中常委：若郭王有參選動作　即以黨紀處理

目前有傳聞稱，鴻海創辦人郭台銘將在中秋節前後宣布參與2020總統大選，並將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟。 而郭台銘與柯文哲今天（11日）則在早上一同到新竹都城隍廟參拜，之後郭台銘又到立法院鎮江會館與王金平會面，被外界視為在為結盟參選做準備。 國民黨數名中常委同日表示，郭台銘、王金平兩人應知所進退，只要一有連署參選動作，國民黨將立刻以黨紀處理，並指郭台銘若參選致國民黨敗選要承擔歷史罪名。

國民黨數名中常委表示，郭台銘、王金平兩人應知所進退，只要一有連署參選動作，國民黨將立刻以黨紀處理。圖為郭台銘和王金平上月23日出席「八二三砲戰」紀念音樂活動。（譚英瑛攝）

國民黨中常委李昭平表示，很多國民黨基層成員都認為郭台銘、王金平動作明顯，應該趕快以黨紀處理，但站在黨中央立場，還是希望盡最後努力，盼兩人顧全大局、團結一致；不過，只要兩人違反黨紀，一定以最快速度處理，不會猶豫。

中常委姚江臨則表示，走到這種地步盼能好聚好散，每個人都應知所進退；但若郭台銘、王金平沒有要好聚好散，當然就黨紀處理。姚江臨又表示，國民黨不能受「無謂凌遲」，只要兩人連署、領表，就立刻以黨紀處理，這是全黨共識，沒有第二條路可以走。

曾文培：國民黨已還清郭台銘借款

中常委曾文培稱，誠心希望郭台銘為了大局著想，如果他出來選，導致國民黨選舉失敗，這個歷史罪名他自己要考量。至於外界質疑國民黨遲遲不開除郭台銘黨藉，是因為郭台銘與國民黨有借貸關係，曾文培表示，郭台銘曾在國民黨最艱困時借錢給國民黨，但已經還清了，黨主席吳敦義因此向郭台銘頒榮譽黨員狀，黨中央沒有虧欠郭台銘，希望郭台銘看在這個份上早日回到國民黨懷抱。

（中央社）