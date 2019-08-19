何韻詩接受韓國媒體訪問　理解中港藝人微博表態是「為勢所迫」

香港近月因反修訂《逃犯條例》遍地開花，一連串的示威活動引起多個國家的關注。歌手何韻詩上月代表香港在聯合國會議發言，批評香港的一國兩制被嚴重破壞，不畏強權的她亦火速成為國際焦點。她昨日（18日） 在YouTube直播中接受韓國記者金世義和律師姜龍碩的訪問，用英文詳細解釋現時香港的政治狀況之餘，更解釋最近多位中港藝人近日作出「愛國行為」的真正原因，率直坦白的模樣更被對方極力賞識，封她做「香港最棒的明星」。

何韻詩（左二）在YouTube接受姜龍碩律師（左）和金世義記者（右）的訪問。（YouTube：가로세로연구소）

姜龍碩律師（左）和金世義記者（右）非常關注香港近月的示威活動。（YouTube：가로세로연구소）

她解釋自己在2014年參與「雨傘運動」之後已經失去很多工作機會：「我已經被中國政府列為「黑名單」，所以我不能去內地，亦無法與內地品牌、商業公司等等工作，在內地簡直是「零工作」。這在香港非常普遍的，大部份的藝人會選擇保持沉默，因為他們知道，如果談及關於反對中國政府的事情，就會被封殺，亦會馬上被停工。」

何韻詩指中港藝人在微博表態是「為勢所迫」。（YouTube：가로세로연구소）

被問到曾否因為被內地封殺而感到傷心或後悔，何韻詩坦言：「人生裏有很多得與失，當我要面對這樣的情況時，如果我決定要發聲就要得到『懲罰』（失去工作），如果我不選擇發聲，我亦會因為失去言論自由而被受『懲罰』。看到青年人被警察以武力拘捕，我實在很難不發聲，這是你要做的抉擇，但我從來沒有後悔過。如果你不發聲，你以後都不會再有機會發聲了。」

何韻詩被封做「香港最棒的明星」。（YouTube：가로세로연구소）

對於近日多位中港藝人紛紛在微博公開表態，踴躍舉手做「護旗手」和發表「我也支持香港警察，你們可以打我了」的言論等等，引起中港網民罵戰。另外，事件亦在韓國引起巨大風波，多位在內地活躍的KPOP歌手，包括在香港土生土長的Jackson王嘉爾亦有加入做「護旗手」行列，因此香港的示威活動亦受到韓國民眾巨大關注。何韻詩坦言，完全能夠理解他們「愛國」的原因：「中國政府要求所有藝人表態，你根本沒有選擇，你一定要講。如果他們看到有哪個藝人沒有表態，他們的公司可能會收到電話。先嘗試施壓給經理人公司，然後公司會怕承受經濟損失再施壓給藝人，叫他們表態。」

韓團Got7的香港籍成員Jackson在內地亦非常活躍，他近日在微博表態掀起巨大風波。（微博：@王嘉爾）

她笑言很多藝人如周潤發、梁朝偉等在「雨傘運動」中發過聲的，今次都變得小心翼翼：「這與5年前真的很不同，的確沒有很多藝人選擇發聲，因為看到要面臨的政治處罰，例如看到我的經歷一樣。」她表示大部份在內地發展的香港藝人連『保持沉默』的選擇都沒有，必定要作出選擇，因此估計現時持正反立場的香港藝人比例約為98%對2%。

何韻詩參與多個示威活動。（何韻詩Facebook：@HOCC）

另外，內地演員劉亦菲近日在微博公開支持香港警察，引起多國網民在Twitter聯署杯葛她所主演的迪士尼電影《花木蘭》，何韻詩表示對劉亦菲的言論感到相當失望：「《花木蘭》的角色正正是為渴望得到自由而奮鬥，但她這個演員所做的事卻違背這部電影的宗旨，我想迪士尼現時一定正面對很困難的局面。」

劉亦菲在微博轉發「撐警言論」。（微博：@劉亦菲）

劉亦菲主演的迪士尼電影《花木蘭》遭受多地網民聯署杯葛。（Disney）

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