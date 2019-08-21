【逃犯條例】赴三藩市介紹連登　何韻詩：香港人改變緊世界

政府推行《逃犯條例》修訂引起社會極大爭議，反修例運動持續不斷。藝人何韻詩積極參與反修例遊行，早前更出席到瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會例會，講述香港情況。 何韻詩今（21日）在facebook發帖文表示，自己日前赴美國三藩市出席講座，除談及人權狀況，亦有介紹連登討論區如何在運動中發揮作用。她稱聽演講的人反應很好，給予不少掌聲，強調掌聲是給所有正在抗爭的香港人。

何韻詩今（21日）在facebook發帖文表示，自己日前赴美國三藩市出席講座，除談及人權狀況，亦有介紹連登討論區如何在運動中發揮作用。（何韻詩facebook）

何韻詩稱，這次出席活動是一個關於科技的峰會，演講主要是向世界講解香港人如何以現存的工具，成功在「無領袖、無大台」的狀態下共行70多天，「成功用英文講到L-I-H-K-G（連登），但又喺好wing嘅頭腦吓某啲位嘅英文講到錯曬19999，唉唉唉唉⋯⋯好在意」，但她強調台下的觀眾非常包容，很專心地聽每一個細節，「我感覺到，佢哋真係好留意香港最近嘅事」。

她又指，一走出去演講時已獲不少掌聲，「每次講到香港人點點點，一百萬人兩百萬人，都會得到歡呼」，最後更是「standing ovation（起立鼓掌）」，她強調掌聲是給所有正在抗爭的香港人，「因為全世界都為香港人過去兩個幾月而感到震撼、感動」。

何韻詩在演講中提及，「如果香港小小一個七百萬人嘅城市都可以走到呢度，其實世界上每個地方都可以，而我真心相信，我地確實喺度改變緊世界」。她指未來會繼續前往其他地方，講解香港的進程，最後更稱「香港人，我哋繼續加油」。