台灣學者曝料：藍營學者蔡金樹被大陸以「國安理由」關押逾半年

台灣屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居早前因為國安理由遭大陸羈押。12日晚，台灣實踐大學企業管理學系講座教授江岷欽在TVBS政論節目「少康戰情室」中突然曝料，稱南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，半年前也遭大陸羈押至今，他透過關係去問，原因也是國安理由。

少康戰情室昨晚討論李孟居在大陸遭羈押，國台辦出面證實原因是國安理由。江岷欽突然爆料，李孟居是綠營人士，但他的學弟蔡金樹兩岸關係一向友好，還擔任南台灣兩岸關係協會聯合會主席，和國民黨立委曾銘宗相當熟悉，也在中評社發表意見，批評蔡英文。但半年前蔡金樹到大陸去，以被大陸以國安理由關到現在，連家人都不清楚他的狀況。

他認為以這種情況來看，大陸羈押台灣民眾和藍綠並沒有關係。主持人趙少康詢問「蔡金樹到底做了什麼？」江岷欽說，不知道、沒有人瞭解。他透過關係去問，得到的唯一回答就是「國安理由」。

南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹。（網絡圖片）

江岷欽說，大陸這樣的作法讓人心裡很不安，但台灣訂「中共代理人法」，也讓台灣人壓力很大，一不小心也可能被台灣人自己抓起來。他認為，兩岸這樣的作法，都是開民主倒車。

有關蔡金樹失聯案，台灣海基會指出，蔡金樹的親友曾於去年8月底向海基會陳情表示，蔡金樹於7月20日赴大陸福建省泉州市參加兩岸食品交易會，入住廈門某飯店，翌日退房後即失聯，海基會立即去函海協會協尋，並透過管道多方查詢，迄今未獲具體回覆。

海基會稱，兩岸制度迥異，台灣人前往大陸務必留意自身安全。

海基會也呼籲大陸方面，如果因案限制台灣人人身自由，應將具體情況通報台灣，維護當事人基本權益。

（聯合新聞網）