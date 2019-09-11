【台商遊港失蹤】台總統府稱高度關切　陸委會籲保障李孟居權益

國台辦今天（11日）證實，屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居因涉嫌危害國家安全，已被依法審查。消息傳出後，台灣方面包括總統府、陸委會、海基會、民進黨在內的各政府機構、組織及政黨出面發聲，表示關切。

台灣總統府發言人張惇涵對事件表達高度關切。（網絡圖片）

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居上個月赴香港後至今失聯約3週，引發關注。對此，國台辦發言人馬曉光今天表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。

台灣總統府發言人張惇涵對此表達高度關切，他說，一切以確保當事人人身安全及相關權益為最高原則，請陸委會等單位全力向大陸交涉，投入必要協助。

而陸委會則對此表示，李孟居失蹤以來，大陸方面一直未對陸委會或家屬進行通報，也沒有對李孟居所涉事件具體說明，對此表達強烈遺憾。

陸委會：大陸方面應對事件進行完整說明

陸委會表示，陸方應即刻就李孟居目前遭限制人身自由的關押地點、其所涉嫌違反的法令，以及限制人身自由的時間等事項進行完整說明，並應依據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議的規定，向台灣與家屬進行通報，同時也應儘速安排家屬赴陸進行探視、同意律師會見，以保障其應有的司法權益。陸委會呼籲，陸方應就本案妥善處理。

陸委會還表示，未來政府也將繼續全力協處，以協助李孟居早日平安返台。

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居。（Facebook）

而台灣海基會則呼籲大陸方面應依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，儘速通報台灣有關李的關押地點、所涉案由及限制人身自由時間等事項，並儘速安排家屬探視及律師會見，並確保其合法權益。

海基會表示將持續關注，並將配合政府指示與家屬需求，積極協處。

民進黨：呼籲民眾盡量少前往大陸

此外，民進黨發言人薛呈懿今天亦表示，大陸國安部門未公開相關事證，也未依循《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》之規定，向台方與家屬進行通報，即以國家安全名義逕自逮捕李孟居，宛如李明哲案件的翻版。對此，民進黨表達嚴正抗議。

薛呈懿說，大陸的做法只會激起台灣社會的不安與憤怒，讓國人前往大陸時，對自己的安全和自由充滿疑慮，也讓大陸的形象更加惡化。

薛呈懿還指，民進黨呼籲台灣民眾應減少前往大陸。

（綜合報道）