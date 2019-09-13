【觀察】從「好朋友」到「好鄙視」　柯文哲和韓國瑜為何漸行漸遠

台灣兩大知名非典型政治人物，柯文哲與韓國瑜，彼此一白一藍，一為台北市市長，一為高雄市市長，兩人直率的言語、對藍綠四處開炮的同時，也收穫大量民眾的支持，可說是當今台灣政壇不可忽視的政治人物。 然而兩人間的關係，從曾經的「私交甚好」、有「特殊情誼」一路「演進」到如今柯文哲毫不留情地公開批評韓「很可怕」，更在市議會質詢時脱口直言「他（韓國瑜）完了」，讓人不禁好奇，柯韓間這條從「好朋友」到「好鄙視」的關係到底是如何走出來的？ 撰稿：譚英瑛

韓國瑜和柯文哲兩人合體和樂的畫面短期內恐無法看見。（聯合報）

柯文哲、韓國瑜曾經有最密集的互動，雙方歷經「韓國瑜在北農期間」、「韓國瑜卸任北農之後」，以及「韓國瑜投入總統選舉」等三階段，兩人關係持續惡化，這也再一次印證「政治上沒有永遠的朋友，亦沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。」

韓國瑜是在台北市前市長郝龍斌任內擔任北農總經理，且被視為雲林地方派系龍頭之一的張榮味張家在台北市代表，2014年柯文哲入主台北市政府後也持續延任。但到2016年民進黨入主總統府之後，想要掌握這個握有全台農民蔬果價格生殺大權的總經理之位，遂希望借2016年的全台農會代表改選時，改推舉自身人馬。

民進黨的操作是先讓韓國瑜自行請辭，再透過董事會通過新任總經理人事案，並欲讓韓國瑜轉任台北市政府顧問。柯一開始只是消極配合，收取韓國瑜辭呈後收入櫃子中並未處理，但民進黨屬意的人選最終無法通過董事會的同意獲得任命，韓先前交由柯文哲的辭呈也就此遭擱置，留任北農總經理。柯文哲則是因此與民進黨間裂痕加深。

前北農總經理吳音寧後接替韓國瑜之位，但上任後與柯文哲摩擦不斷。(中央社)

在韓國瑜任職北農期間，一向嚴苛待人的柯文哲竟曾讚美韓「我覺得韓國瑜做事能力很強，我很喜歡，邀他進市府工作」，試圖欲以給韓一個新位置搞定北農人事亂局，即便辭呈計畫失敗，韓國瑜也很給柯文哲面子，公開感謝柯文哲，稱自己離開政壇16年來，「只有柯文哲把我當角色」，但2017年1月韓國瑜終離開北農，跑去選國民黨黨主席，也間接開啟他在政治上的「第二春」。

韓國瑜離開北農到2019年決定參加國民黨總統初選前，經歷了2018年九合一選舉民進黨可謂「輸到脱褲」，柯文哲與民進黨關係也已經從過往的密切、友好轉向「白綠不合、較勁」，更直言九合一選舉時「韓流」席捲四方都是民進黨造成的，誰叫當初綠營堅持要拔掉北農總經理之位。面對柯的重視，韓國瑜則是多次公開感謝柯文哲對他的知遇之恩，兩人交情好到連柯文哲夫人陳佩琪都以「特殊情誼」來描述。

韓國瑜創造出「韓流」，直到今天仍有為數不少的死忠粉絲。(中央社)

直到九合一大選後，韓國瑜成功把高雄的綠地變藍天，柯文哲跟韓國瑜間的關係皆以友好為基調。兩人之所以關係好，除了在直率發言上挺合得來，彼此的「粉絲」重疊性高，更重要是兩人此時所面對的敵人相同，都是民進黨。 然而，當柯文哲開始思考要以2020年大選作為政治資本累積的踏腳石時，有意角逐總統的過往好友韓國瑜就成為柯文哲的新對手，兩人勢必無法維持以往的友好關係，兩人分道揚鑣系屬必然。

柯韓兩人從2014年柯文哲投身台北市長後產生交集，2016年因北農總經理一職的爭議而同仇敵愾，2018年再因九合一大選對民進黨的不爽而形成「特殊情誼」 ，但到2019年卻在總統與立法院大選的關卡上，兩人越走越遠，吾人只能感慨政壇各明星恩怨，真是「昨是今非」。