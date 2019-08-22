【暫停赴台個人遊】各省限縮團客　台旅遊公司預告將開始放無薪假

中國大陸停發赴台個人遊簽注後，各省市跟進限縮團客赴台，台灣旅遊業擔心9月恐爆發倒閉潮。台媒報道，已有專營一條龍式陸客團旅遊服務的公司預告將開始放無薪假。

有專營一條龍式陸客團旅遊服務的公司預告將開始放無薪假。（資料圖片）

據《聯合報》報道，專營一條龍式陸客團旅遊服務的寶得利集團，昨起向員工發放「勞僱雙方協商減少工時協議書」，預告將開始無薪休假，並要求員工今天下班前簽署繳回，輪流放無薪假並接受最低薪資，每星期僅上班3日，同時開放員工兼職打工，並鼓勵找新工作；否則可申請留職停薪半年，或自願性離職。

寶得利旗下旅行社員工表示，政治因素影響生計，蔡英文政府不斷強調陸客走了、新南向國家旅客增加，但政府可以去整體盤點，「旅客來源的差異，帶來的獲利是成長還是消退，問題在不同客群消費模式不同，陸客團還是最能帶來獲利的對象」。

上述人士表示，大陸方面的組團社9月起要配合官方政策，調控陸客來台人數，過去每月可接待70團，9月起腰斬至35團，實際成團數不排除再降低，這波衝擊將是自開放陸客來台迄今最大，超越蔡英文剛上任時的狀況。

報道指，寶得利集團今年初才宣布跟進新南向政策，要到越南、福建廈門等地開設購物站，盼讓營收再攀新高，如今卻發出無薪假同意書與新合約書，員工雖然無奈也只能先簽署同意放無薪假，且要開始找兼職工作；員工之間只能相互鼓勵，趕快去找新工作，若要繼續留下來，要培養第二專長，隨時準備迎接變化。

（聯合報）