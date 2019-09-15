【2020大選】台商中秋節聯誼　韓國瑜馬英九熱情擁抱破除不和傳言

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜和台灣前總統馬英九，今日（15日）一同出席大陸台商秋節聯誼茶會。 台媒報道，兩人在會上的互動熱絡，韓國瑜到場後主動與馬英九握手，更熱情擁抱，展現團結氣勢，似有意破除上週韓國瑜新北造勢大會後，兩人「結下矛盾」的傳言。

國民黨提名總統參選人韓國瑜在台北出席2019大陸台商秋節聯誼茶會，與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義同台造勢。 （中央社）

韓國瑜今日（15日）下午北上出席國民黨在台北君悦酒店舉辦的「大陸台商秋節聯誼茶會」。馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席吳伯雄、洪秀柱等人均有到場，展現「大團結」氣勢。由於日前馬英九為韓國瑜造勢時，被韓粉「噓」下台，之後馬、 韓兩人參加台北市活動同場卻未合照，有傳兩人因此「結下矛盾」，其互動再度成為焦點。

據報道，馬英九於下午3時抵達會場，而韓國瑜在不久後抵達。韓國瑜進場後，特別走向已經就坐的馬英九，又主動與他握手，馬英九也笑著回應，並與韓國瑜打招呼。

馬英九之後應吳敦義邀請上台致詞時，在走道講台旁與韓國瑜擁抱，展現「大團結」氣勢。（）

馬英九之後應吳敦義邀請上台致詞時，在走道講台旁與韓國瑜擁抱，展現「大團結」氣勢。而韓國瑜在馬英九致詞時，站在講台旁主動幫忙整理講稿。馬英九在致詞結束後，帶領支持者高呼「韓國瑜凍蒜（同音字，意指「當選」）」，離開講台時再與韓國瑜握手致意。

在上週日（8日）舉行的韓國瑜新北造勢晚會，馬英九在台上致詞時被「韓粉」打斷，更有人出聲狂「噓」，不斷鼓譟。（資料圖片）

韓國瑜新北造勢大會 馬英九致詞被「韓粉」打斷

值得一提的是，在上週日（8日）舉行的韓國瑜新北造勢大會，馬英九在台上致詞時被「韓粉」打斷，更有人出聲狂「噓」，不斷鼓譟。最後，馬英九被迫中斷講話，而他說出的一句「我還沒講完」更是尷尬非常。有分析認為，韓粉的舉動，對特意前來為韓國瑜站台的馬英文十分不尊重。

馬英九辦公室事後發布聲明表示，馬英九當日上台致詞被延後一小時，韓國瑜到場時台下部分群眾鼓譟，以致馬英九被主持人要求提前結束講話，馬辦對此十分遺憾。而韓國瑜透過電話向馬英九致歉後，馬英九辦公室稱，對於當晚的情況感到錯愕，但不會放在心上，除請韓國瑜繼續加油外，也建議未來幕僚作業應更嚴謹，避免引發不必要的誤會。