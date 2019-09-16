【2020大選】郭台銘選不選「胸有定見」　幕僚遷戶籍佈局立委選戰

前鴻海董事長郭台銘究竟會不會投入2020年台灣總統大選，是近期台灣政壇最大焦點，台灣相關辦法規定，無黨籍者參選的聯署最終登記期限為9月17日（周二），郭台銘是否參選正進入揭曉答案的倒數計時。 郭台銘陣營9月16日（周一）強調，郭台銘對於參選與否，乃至於副手人選規劃，都已胸有定見，9月17日前一定會給交代。與此同時，郭台銘發言人蔡沁瑜近期則將戶籍遷往桃園市八德區，被外界解讀是準備參選台灣立委，擴大郭台銘的選戰佈局。 撰稿：楊騰凱

郭台銘發言人蔡沁瑜近期將戶籍遷往桃園市八德區，被外界解讀是準備參選台灣立委。圖為蔡沁瑜早前到國民黨台北市中正區黨部，代表郭台銘辦理退黨程序。（中央社）

關於2020台灣總統大選的規定，無黨籍參選人在聯署參選時，需要正副總統參選人一併登記，這代表郭台銘若選擇聯署參選，搭檔副手必須在登記時先找好。近來關於郭台銘副手人選的名單傳言相當多，對象包括高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒、台灣成功大學校長蘇慧貞、新光金控副董事長李紀珠等人，各個都是專業人才，尤其侯明鋒還是新北市長侯友宜的兄長，充滿政治討論的話題性。不過隨著副手人選傳言接連曝光，當事人均對外否認有意搭檔郭台銘。

針對副手話題，蔡沁瑜於9月16日受訪時略帶無奈表示，其實很多優秀的人才，郭台銘團隊都非常希望有所接觸，但媒體報道後就紛紛「見光死」（意指消息提早走漏致破局），導致團隊也難以接觸這些人，外界對於郭台銘副手的形容有多種版本，但9月16日早上幕僚與郭台銘開會時，郭台銘並沒有透露副手人選的訊息。不過，郭台銘人脈豐厚，找到優秀人才並不難，她可以感覺出，郭台銘對於副手人選已胸有定見。

對於外界好奇，既然在郭台銘心中，副手搭檔已經明朗，是否會在9月16日直接宣布投身選戰？蔡沁瑜指出，這一段時間以來，郭台銘的親朋好友有人勸進，也有人勸退，各種聲音都有。而郭台銘再三強調，「一種態度，一種方案，一種決策」，這是郭台銘經營企業的方式與理念，感覺郭台銘已經都想清楚了，參不參選已胸有定見，其實郭台銘本身並不怯戰，也不好戰，只是任何決定都要考慮到，到底是不是為台灣好。

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲結盟參與2020台灣總統大選傳聞不斷。（資料圖片）

蔡沁瑜：17日前一定會給交代

蔡沁瑜強調，9月16日並不會有參選記者會，9月17日台灣中選會下班之前，一定會給外界交代。

至於與柯文哲陣營合作的規劃方面，蔡沁瑜指出，柯文哲核心幕僚蔡璧如9月16日上午也向市府工作告假，前來參加郭台銘的幕僚會議，畢竟郭台銘若要參選，雙方關於立委提名、聯署運作等細節，都需要進一步溝通討論。蔡沁瑜也向媒體透露，自己已把戶籍遷到桃園市八德區。此一動態引發是否要投身立委選舉，擴大郭台銘選戰佈局的討論。對此，蔡沁瑜僅語帶保留地說，總是要思考各種可能性。