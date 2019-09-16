傳所羅門將驅逐台大使　台總統府：盡最大努力維繫邦誼

台灣與南太平洋友邦所羅門群島邦交不穩。當地媒體報道指出，所羅門可能驅逐台灣駐所羅門大使，甚至該國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）希望在21日的聯合國大會上宣布與北京建交。 對此，台灣總統府今日（16日）表示，相關情況外交單位正密切掌握，儘管來自北京當局的無理打壓不斷，但會盡最大努力維繫邦誼，阻止北京當局藉此衝擊區域的安全穩定。 台灣外交部高層官員也在16日抵達所國，表示將盡全力鞏固台所邦交。 （撰文：林仕祥）

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（資料圖片）

所羅門《島嶼太陽報》引用匿名消息報道，該國在當地時間9月16日召開特別核心小組會議，以決定所羅門是否結束與台灣的邦交並轉向北京。如果會議決定轉向，該國將要求台灣駐所羅門大使廖文哲離開。報道指出，蘇嘉瓦瑞認為廖文哲遊說當地政要是干預內政，這也將成為驅逐廖文哲的理由。

報道又引述所羅門總理府知情人士說法稱，蘇嘉瓦瑞希望近日就做出是否外交轉向的決定，這樣他就可以在聯合國大會上宣布與台灣斷交，改與北京建交。他可能採取的做法，卻在所羅門內部遭遇反對聲浪。

台灣駐索羅門大使廖文哲。 （中央社）

所羅門國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）發出聲明譴責，他表示，外交委員會仍在進行意見徵詢的程序，並對總理府不等外委會的報告就要決定感到失望，他也指出蘇嘉瓦瑞與美國副總統彭斯（Mike Pence）有一項共識，即蘇嘉瓦瑞不會在與彭斯於聯合國大會見面前做出決定，呼籲蘇嘉瓦瑞守信用。

肯尼羅瑞稱，日前所國跨黨派小組提交總理的報告建議與中國大陸在9月中前建交，以趕及10月1日慶祝中共建政70週年。他又批評所國執政團隊對於外交是否轉向，竟要配合陸方時間表，顯示執政團隊尚未與北京建交，就已經對對方唯命是從。

台灣總統府發言人丁允恭則稱，台所相關情勢外交單位正密切掌握，儘管來自北京的無理打壓不斷，但無論就鞏固邦誼，乃至於善盡印太區域一員的責任，「我們都會盡最大的努力維繫邦誼，阻止北京藉此衝擊區域的安全穩定。」

台灣外交部政務次長徐斯儉（中間戴花圈白髮者）於16日抵達所羅門群島，並受到所國民眾熱烈的歡迎。（台灣外交部提供）

台灣外交部政務次長徐斯儉（中間戴花圈白髮者）於16日抵達所羅門群島，並受到所國民眾熱烈的歡迎。（台灣外交部提供）

台外交部：全力鞏固台所邦交

台灣外交部發言人歐江安則於今日下午表示，經各方了解，目前並無任何跡象顯示所羅門群島政府擬驅逐台大使。並強調當前正值所國政府檢討台所邦誼之際，駐使廖文哲夙夜匪懈，積極爭取各方支持，強化台所關係，為職務所當為，絕非干預內政。

台灣外交部政務次長徐斯儉今日亦親赴所羅門爭取與蘇嘉瓦瑞會面，全力鞏固台所邦交。徐斯儉日前曾在記者會表示，他此次出訪所羅門的目標，一是討論如何強化台所雙方的現有計畫，二是討論可以展開什麼新計畫。他稱，目前很多國家都派考察團前往所國，替所國研究未來發展，台灣也會了解美澳等國正在與所國發展怎樣的合作，研究台灣在這之間要如何配合。