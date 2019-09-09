【斷交疑雲】蔡英文晤所羅門群島外長：台灣是負責任肯奉獻的夥伴

《路透社》早前報道，所羅門群島與台灣的外交關係可能生變，或很快與台灣斷交，轉而與中國大陸建交。 斷交疑雲下，所羅門外交部長馬內列（Jeremiah Manele）周日（8日）赴台訪問，並於今日（9日）上午與台灣總統蔡英文會晤。她強調，台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的夥伴，望進一步提升雙邊關係。

蔡英文晤所羅門群島外長馬內列。（中央社）

蔡英文表示，台灣與所羅門群島建交至今已36年，所羅門一直是台灣在國際上非常堅實的朋友，而且在聯合國的大會專門機構與會議上大力支持台灣，「好朋友就應該要常常相聚，而台灣和所羅門群島就是最佳的例子」。

蔡英文說，前年她訪問所羅門群島，去看中央醫院內的台灣衛生中心，當時聽到醫療團的簡報，也讓她堅信「台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的夥伴」，這句話從來不是口號，而是每天在實踐的工作。

她強調，台灣跟所羅門群島之間共享自由、民主、人權、對抗氣候變遷等價值，也是相互扶持的夥伴，過去3年多來，持續在農業、醫療衛生、教育以及人力資源發展等領域創造更多的合作成果；未來將和所羅門群島共同努力，進一步提升雙邊關係，也期盼所羅門群島在國際上繼續大力支持台灣，「台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的夥伴。」

早前報道，所羅門國會外交委員會主席Peter Kenilorea日前表示，目前已成立一個部長級的8人小組，與中國大陸對談。並強調所羅門政府確實有想改變，「但不要對工作小組的決議投注太多想像，政府會審慎評估這些建議。」