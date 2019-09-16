【2020大選】震撼彈！　呂秀蓮17日登記申請獨立參選總統

今晚（16日）有關2020台灣總統大選震撼消息連連，備受關注的郭台銘發聲明表示不參與2020連署競選總統，另一邊廂台灣前副總統呂秀蓮晚間證實，她將接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於明天（17日）向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。

呂秀蓮辦公室晚間發出新聞稿指出，呂秀蓮數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於17日向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。呂秀蓮明天上午將出席喜樂島聯盟推薦總統候選人記者會，會後步行前往中選會。

呂秀蓮17日登記申請獨立參選總統。（中央社）

根據台灣中選會規劃，若要尋求連署參選總統者，須在9月13日至17日向中選會申請成為被連署人，申領連署人名冊格式，並繳交連署保證金新台幣100萬元。

中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。

據台媒報道，呂秀蓮卸任後對時政相當關心，日前反對公投與大選脱鈎之後，昨天（15日）也對國安特勤涉嫌走私免税煙案發表看法，她在臉書發表上千字意見，質疑華航是國營事業，總統府是國家最高行政中樞，國營事業與總統隨身官員，利用總統代表國家出訪時機，長期聯手，集體走私，「案發時間點正是總統返抵國內時，真是國之大恥。」