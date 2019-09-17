【逃犯條例】香港年輕示威者赴台求助　部分已獲政府協助安排求學

香港自6月爆發反對修訂《逃犯條例》示威以來，先後有為數不明的示威者前往台灣。據台媒《中央社》報道，部分個案已接受台灣政府協助，安排繼續求學、居留。 此外，赴台示威者的人數遠低於外界所指的60人。

據此前報道，一共有兩批示威者於7月來到台灣，當中包括有學生，為數約60人。報道引述消息人士稱，多數示威者已在9月新學期開始後返港，少數仍留在台灣的則接受在台友人微薄幫助度日，台灣政府的幫助欠奉。

台灣不時有學生團體聲援被捕示威者。（多維記者／林君穎攝）

但《中央社》的報道則指，事實上來台示威者的人數始終眾說紛紜，有知情人士指可能是台灣政府未有專門機制處理，示威者多是自行聯絡不同的NGO，且過程匿名，故有可能重複計算。另外，示威者來到台灣的目的不一，有人是短期休息，需要地方暫住，有人則是打算長期定居，需要處理居留問題，故各方對「協助」的定義都不同，造成統計差異。

報道指，台灣政府目前仍依《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第16條，以包括來台就學、就業等16種方法，處理示威者在台居留問題。有相關人士指，上述方法已可涵蓋目前的求助個案。示威者所面臨的困難，主要是無法取得申請居留所需相關文件，台灣政府已在法律框架下提供協助。此外，政府亦有透過方法了解該批人士的背景資料，避免有心人士藉機來台。

報道又提到，求助的個案是年輕人為主，不少人有意繼續求學，部分人抵台前已獲台灣的學校錄取，也在開學後再入學。相關單位正尋求彈性，安排其他個案在台灣讀書。相關人士直言，程序與安排都需要時間，但不代表政府不願協助，並強調所有受助的個案，都沒有在台非法居留的問題。

（綜合報道）