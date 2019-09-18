【台所斷交】白宮官員稱感失望　美在台協會：正研議不同選項因應

南太平洋島國所羅門群島周一（16日）決定與台灣斷交，有白宮資深官員以背景說明方式回覆傳媒電郵表示，對於中國策動所羅門群島外交轉向感到失望，並稱「美國反對北京破壞台海和平穩定局面」，也將仔細評估所羅門政府做出這次決定的背後因素。 美國在台協會（AIT）則說，美國對於中國施壓其他國家與台灣斷交，持續表達關切；兩岸的和平穩定攸關美國利益，美國正研議各種不同選項來因應。

上述白宮資深官員表示，美國對於中國策動所國外交由台北轉向北京的行動感到失望。北京並非與台灣民選領袖進行對話，而是選擇壓縮台灣國際空間，以適得其反的方式干預台灣民主進程。

官員又指，貪腐、動搖民主體制、破壞國家主權的行為與政策，不符合自由開放印度太平洋願景，也不符合美國與其合作夥伴與太平洋島國的共享價值。

AIT指，正在研議許多選項做出因應。（資料圖片）

另外，美國在台協會（AIT）昨日（17日）回應事件表示，中國積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣斷交，這都是有害的，且破壞區域穩定；美國對所羅門的決定深感失望。AIT並指出，與中國建立外交關係的國家，主要是出於希望刺激經濟成長及發展基礎建設，但長期下來，他們通常會發現情況更為糟糕。

AIT今日（18日）則說，美國持續對中國施壓其他國家與台灣斷交表達關切。兩岸的和平與穩定攸關美國利益，而穩定的兩岸關係已為台海雙方及區域帶來許多益處。美國持續遵循基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」，也正在研議許多選項做出因應。

魯比奧（Marco Rubio）指美方將審視與所國關係。（資料圖片）

美國聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）今天（18日）被問及台所斷交時也表示「很令人失望」。但讓他不安的是，當同意參加中國的「一帶一路」倡議後，這些國家拿到的並非資金，不是外援，而是貸款，還必須由中國的公司與勞工興建。

魯比奧也表示，知道所國政府內部存在分歧，但他們已經做出決定，現在美方也將審視與所國關係，做出美方的決定。

（中央社）