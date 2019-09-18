【態度急轉】國民黨台北黨部：郭台銘未算真正退黨　望吳敦義挽留

鴻海集團創辦人郭台銘上週四（12日）宣布退出國民黨，引起外界猜測他決意「脱黨」參加2020台灣大選。不過，郭台銘周一（16日）卻發聲明表示，不參與2020連署競選總統。 曾揚言若郭台銘參選就會「開鍘」（開除黨籍）的國民黨，如今亦態度急轉。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，郭台銘決定不參選總統，就沒違反黨紀，自然沒有處分的問題；她更呼籲國民黨主席吳敦義，出面挽留郭台銘。

9月12日，郭台銘宣布退出國民黨。他的幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜（圖）當日到國民黨台北市中正區黨部，代表郭台銘辦理退黨程序，並在現場展示郭台銘親筆寫的退黨聲明、榮譽狀及黨證。 （中央社）

黃呂錦茹表示，郭台銘的退黨聲明、黨證等都還在她桌子上，尚未送到黨中央，而為了國民黨的團結，目前也暫時不會送到黨中央，所以其實郭台銘還不算是真正的「退黨」。她希望國民黨主席吳敦義可以出面挽留郭台銘，看看是不是有轉圜的餘地。

黃呂錦茹說，其實郭台銘過去幾次發言，對國民黨一直都留有餘地，所以自己也是在觀察事情會不會有變化，因此一直沒有把郭台銘的退黨聲明等文件送出去。

黃呂錦茹強調，希望黨中央想個辦法，也將郭台銘的政見納入，「因為郭台銘有些政見其實很好，是我們治國沒有想到過的，可以請郭台銘到體制內來共同合作。」