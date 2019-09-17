【2020大選．觀察】郭台銘震撼棄選　國民黨已無失敗藉口

前鴻海董事長郭台銘在國民黨黨內總統初選敗北後，經過一段時間的沉寂冷靜，連日來卻是動作不斷，先是在中秋節前夕大動作退黨，外界原預期其在中秋節過後將正式「起義」，透過獨立參選人的聯署登記，正式參與2020年台灣總統大選。 但事情發展卻是急轉直下，郭台銘在9月16日（周一）深夜發布聲明，表態不參與聯署登記。國民黨原本可能因郭台銘投身大選而產生的藍營分裂危機剎時解除。不過，代表國民黨的韓國瑜將與代表民進黨的蔡英文直接對決，這也說明國民黨2020年將沒有任何失敗的藉口。 撰文：楊騰凱

郭台銘在9月16日深夜發布聲明，表態不參與總統大選的聯署登記。（資料圖片）

此次郭台銘先吹皺了一池春水，又在關鍵時刻退出，其所造成的影響，從表面上來看，無疑是國民黨的一大利好因素。由於郭台銘在主動退黨前更獲得國民黨主席吳敦義頒發榮譽黨員狀，倘若郭台銘真獨立參選，對韓國瑜選情的衝擊，遠比對蔡英文的衝擊大得多。這一段時間以來，各界民調多顯示，在蔡英文、韓國瑜、郭台銘三足鼎立的情況下，蔡英文能以超過三成的支持度穩居首位，韓國瑜與郭台銘雖然都有兩成以上的基本盤，但在兩人分裂的情況下，都難以超越蔡英文。

尤其韓國瑜支持者向來以敢怒敢言聞名，假如郭台銘獨立參選，與韓國瑜形成較勁局面，在韓國瑜支持者護主心切的情況下，只會加劇藍營選民的分裂，棄保效應恐會更難以發酵，有很高的機率導致韓郭這對藍營雙傑雙雙鎩羽而歸，民進黨坐收漁翁之利。

郭台銘棄選代表著國民黨已經沒有任何失敗的藉口。或許對韓國瑜個人而言，肩上的擔子或多或少都更重了些。（資料圖片）

回顧2000年台灣總統大選，就算當時宋楚瑜加上連戰的得票是絕對多數，但在藍營分裂的情況下，仍由陳水扁坐收漁翁之利。而國民黨不僅政權一丟就是八年，就連行政能力頗受選民認可的宋楚瑜，2000年距離登頂僅一步之遙，但自此也再無任何能為台灣人民服務的機會。

原本在郭台銘參選的情況下，韓國瑜與國民黨若競選不利，還能把責任推向藍營的分裂。如今，隨著郭台銘表態不參與聯署登記變相棄選，藍營撕裂危機暫解，從形式上來看，國民黨2020年應當不會重蹈2000年的覆轍。郭台銘的棄選對國民黨來說，從正面看是選戰過程無絆腳石，但若從反面看，也代表著國民黨已經沒有任何失敗的藉口。或許對韓國瑜個人而言，肩上的擔子或多或少都更重了些。