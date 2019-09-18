6年前射殺台漁民　菲8名海巡殺人罪成最重判監14年

菲律賓馬尼拉地區初審法院今天（18日）宣布台灣漁船「廣大興」遭海岸防衛隊員槍擊案判決。判決書指出，被告沒有提出任何理由，可以合理化他們殺害被害者的行為，判決8名開槍的菲律賓海岸防衛隊員殺人罪成立。

台灣漁船「廣大興」號。（網絡圖片）

2013年5月9日，菲律賓巡邏艇在台菲重疊海域射擊台灣「廣大興28號」漁船，船員洪石成中彈身亡，開槍的菲國海岸防衛隊人員被控殺人罪，涉案人員包括據信下令開槍的指揮官德拉克魯茲（Arnold dela Cruz）。

馬尼拉地區初審法院法官雷耶斯（Eduardo Ramon Reyes）上午宣讀判決表示，8名被告有罪，刑期為8年又一天到14年8個月又一天，被告全體另須支付5萬比索（約合港幣7500元）民事賠償和5萬比索精神損害賠償。初審判決並未指明每一名被告的確切刑期。

雷耶斯在判決書表示，這起案例中，被告追逐廣大興28號時，以高速武器射擊這艘船隻；由此，檢方已明確確認（clearly established）被告的殺人意圖。

判決書說：「被告並未提出任何可寬宥的情況（extenuating circumstance）在法律上合理化他們殺害被害者的行為。」

法官指出，被告合謀意圖殺人，在法律上無法合理化殺害受害者的行為，以不偏不倚的立場來看，以殺人罪將被告定罪的道德確定性（moral certainty）無庸置疑。

對於判決，死者洪石成女兒洪慈綪表示，雖不滿意但接受。她說，人命是無價，屏東有許多的漁船遭遇類似廣大興案的事件，但許多行兇者逍遙法外，廣大興案起碼讓兇嫌得到制裁，家屬在意的不是刑期重不重的問題，或賠償多少的問題，主要是希望（台灣）政府能夠檢討漁業政策，讓漁民的安全受到保障。

不過，判決出爐後，被告律師莫雷諾（Rodrigo Moreno）接受菲國媒體訪問時，態度強硬表示：「大家不要忘了，這艘台灣漁船從菲律賓竊取（漁獲），這是（被告無罪）最重要的理由。」

律師奎爾（Santiago Quial）則說：「他們（海防隊員）只是執行公務，我們今天就會提起上訴。」

（中央社、聯合報）