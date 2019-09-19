圖瓦盧友台總理今落選　路透社：台灣邦交再遭潛在打擊

台灣在南太平洋的邦交國圖瓦盧（Tuvalu，台稱「吐瓦魯」）今日（19日）舉行選舉，友台總理索波阿加（Enele Sopoaga）下台，國會議員選擇瓦塔諾（Kausea Natano）作為新總理。 路透社分析，這是所羅門群島本月16日決定與台灣斷交後，台邦交再遭潛在打擊。

2017年蔡英文訪問圖瓦盧，獲索波阿加（左2）以國宴款待。（中央社）

路透社報道，圖瓦盧前總理索波阿加過去是台灣的堅定支持者，他在本月稍早保住國會議員席次後，原本預計繼續掌權，但圖瓦盧政府發言人表示，瓦塔諾在16名國會議員中獲得10票，被選為新的國家領袖。瓦塔諾目前對台灣的外交立場仍是未知。

報道提到，南太平洋一直是台灣的外交重鎮，不過所羅門群島本週與台灣斷交，成為自2016年以來第6個與台灣斷交的國家。

圖瓦盧是一個由9個環形珊瑚島群組成的島國。由於地勢極低，最高點僅海拔4米，温室效應造成的海平面上升對該國造成嚴峻威脅，是全球遭受全海平面上升威脅最嚴重的國家。圖瓦盧是世界上最低度開發國家之一，面積狹小，國土僅26平方公里，位居全球主權國家中倒數第4，僅大於瑙魯、摩納哥與梵蒂岡。

（綜合報道）