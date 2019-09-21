【獨派精神領袖】曾計劃暗殺蔣介石　「台獨歐吉桑」史明台北病逝

被稱為「台獨歐吉桑」的獨派精神領袖、《台灣人四百年史》作者史明周五（20日）在台北醫學大學附設醫院病逝，享年103歲。 史明是台灣總統府資政，總統府發聲明深表哀悼，並形容史明是「台灣追求獨立主的先行者」、「永遠的革命家」。

史明原名施朝暉，1961年《台灣人四百年史》一書出版後，才改名作史明，取自「把歷史弄明瞭」之意，希望該本史書正確符合史實。史明年輕在日本留學，畢業後協助共產黨成為地下情報員參與抗日戰爭，及後因理念不同而返回台灣。史明認為，要解決台灣長期的階級壓迫問題，唯有獨立一途，遂以自己在大陸的遊擊戰經驗，成立一支武裝部隊「台灣獨立革命武裝隊」以暗殺蔣介石。

史明與蔡英文私交甚篤。（聯合新聞網）

不過，史明的計劃很快被發現，隨後在1952年流亡日本。他在當地經營一間小吃店，同時又成立各種台獨組織，包括有「台灣獨立聯合會」，《台灣人四百年史》一書亦於此段期間面世。史明曾兩度返回台灣，最終在解嚴後的1993年再次秘密返回台灣時被捕，及後獲釋。

史明在2012及2016年兩次的台灣大選中，都表態支持民進黨參選人蔡英文，在蔡英文當選後亦接受邀請，出任總統府資政。史明近幾年已較少出席公開活動，但一些重要的政治活動仍會勉強以招牌的牛仔外套、牛仔褲裝扮現身，高喊「台灣獨立」。

史明與蔡英文私交甚篤，後者每年都會定期與史明餐敘，近幾年甚至會固定與史明一起吃團年飯。

（綜合報道）