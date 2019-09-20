【專訪】台灣斷交「骨牌效應」出現　學者：剩餘友邦「心癢癢」

繼所羅門群島後9月20日同為台灣南太平洋友邦的基里巴斯與台灣斷交，轉向中國大陸。回想此前所羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）直言台灣在經濟、政治方面毫無用處，台灣南太友邦似乎正出現斷交「骨牌效應」。 對此，台灣政治大學國際事務學院副院長黃奎博接受《多維新聞》採訪時表示，所羅門群島並非區域龍頭，且各國都有其外交自主性，即使所羅門幫北京遊說其他台灣友邦「倒戈」，效果可能不會太大。但這些友邦看了所羅門的作法，會不會「心癢癢」，認為「有為者，亦若是」，自己也應該試試看，這是很有可能的。 撰稿：楊家鑫

五天內兩國斷交，台灣外交部也緊急召開兩次記者會。（洪嘉徽攝）

據悉，蔡政府2016年上台後，遲遲無法與大陸建立政治共識，外界早早便預言「斷交潮」將來臨。至今蔡英文執政不到三年半，其斷交數目已超越陳水扁8年記錄，目前台灣邦交國僅存15個。

事實上，近年來基里巴斯對兩岸態度搖擺不定，今年3月蔡英文出訪時，原本已將基里巴斯納入行程，卻臨時取消。事後發現，該國總統在那段時間曾出席大陸企業的公開活動。

對此，黃奎博接受訪問時指出，基里巴斯的斷交，首先，這可能是北京針對蔡英文政府破壞兩岸原先的政治基礎，施以外交報復；其次是針對美國最近對台軍售等友善舉動，對美國示威，表達自己不是「紙老虎」。

黃奎博認為斷交潮是北京對蔡英文破壞兩岸政治基礎的報復。（多維記者攝）

另一方面，也可以看出這些島國的心態，他們知道現在兩岸關係又走向對抗，又可以遊走兩岸。同時，也可以發現，美澳等國的影響力並不是對每個南太島國都很大。因為歷史因素，美國在帛琉、馬紹爾影響力是有的，但對其他島國的影響力可能不如外界預期。這也給了大陸從中運作的空間。

再者，也可看出這些島國斷交對台灣民眾的衝擊並不是很大，一部分可能是台灣選戰新聞淡化，但確實有一股聲音認為「斷交就是省錢」。這背後顯示的是台灣人對於國際參與的誤解，以為國際參與是「只要自己想要參與，就可以參與」。

黃奎博提到，其實很多時候都是邦交國的幫忙，不只是發聲，還做實際行動，在世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）幫忙正式提案。許多國家是發言表示支持，但真的到提案時，他們的名字就不見了，提案才有正式記錄，才可能推動，「這都是台灣邦交國出力」。

至於大陸若在台灣大選前推動「斷交潮」，是否會影響蔡英文選情，黃奎博認為，這對北京會有正反兩面影響，正面是會在台灣知識份子、關心國際事務的群體中，激起一些火花，促其重新思考蔡英文的兩岸外交政策到底對不對。

蔡英文在台灣主權立場上態度強硬，斷交潮會否影響大選猶未可知。（洪嘉徽攝）

他說，對大陸不利的部份在於，「斷交潮」確實會在台灣凝聚一些「反中」的人，覺得現在既然北京欺負到門口了，不管喜不喜歡蔡英文，都應該先團結。這樣加加減減，難以判斷對北京是利大於弊，還是弊大於利。

此外，據香港中評社報道，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅認為，台灣民進黨政府不承認「九二共識」，就不可能有所謂的國際空間，這種「斷交」會常態化，台灣所謂的「邦交國」降為0也不奇怪。