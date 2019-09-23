【2020大選】蔡英文博士學位惹質疑　中選會：經外館認證查核無誤

在2020年大選競逐連任的蔡英文，其於英國倫敦政治經濟學院（LSE）的博士學位近來惹起質疑。對此，台灣中央選舉委員會（中選會）今回應道，蔡英文早年參選新北市長時，曾提交LSE博士畢業證書，當時經過駐英代表處認證，查核無誤。

蔡英文的LSE博士學歷惹質疑。（資料圖片）

中選會主委李進勇今日到台灣立法院答詢時表示，蔡英文於2010年參選第一屆新北市長選舉時，曾提交LSE的博士證書，同時經過駐英代表處認證，經過新北市選委會查核無誤之後，把影本留下來、正本還給當事人。

在質詢過程中，國民黨立委孔文吉指出，蔡英文博士論文有許多缺頁，且35年後才放到LSE的圖書館，裡面有很多疑點，沒有博士論文，就不可能有學位。他詢問李進勇，若蔡英文博士論文是假的，沒有拿到博士學位，卻向中選會報備學歷文件，是否偽造文書。

李進勇回應道，假設的問題他無法回覆。但如果沒有博士論文，不可能有學位證書，依照選罷法規定，中選會不用檢查博士論文，只要學位證書經過有權機關認證，中選會複查沒問題，即完成程序。

蔡英文曾展示自己的LSE畢業證書。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

LSE曾發聲明 確認蔡英文學歷

公開資料顯示，蔡英文本科就讀於台大法學院，此後赴海外進修，先後取得康奈爾法學院法學碩士、倫敦政治經濟學院法學博士學位。但台灣名嘴曹長青之前質疑，蔡英文的博士論文無法在LSE、倫敦大學高等法律研究院（IALS）等網站上找到；部分人士因此懷疑蔡英文的學位真偽。

不過，2016年LSE曾發布總統當選賀文，確認校友蔡英文於1984年獲得法學博士學位。在各界一再詢問後，倫敦政經學院近日再次發布聲明：「我們檢查了我們的紀錄，倫敦政經學院和倫敦大學都證實蔡英文於1984年獲得法學博士學位。」LSE並提供當年獲授學位的學生名單，「Ing-Wen Tsai 」出現在「High Degrees Awarded 1983-84」欄下，以作證明。