【台基斷交】5天失2邦交國　蔡英文：大陸持續打壓想扭轉總統大選

不到一週時間內，台灣兩失邦交國。繼所羅門群島周一（16日）與台斷交後，台灣外交部部長吳釗燮今天（20日）宣布，和太平洋島國基里巴斯斷交，目前台灣邦交國僅剩下15國。 台灣總統蔡英文當日發表講話稱，非常遺憾基里巴斯決定選擇放棄「真誠的朋友」，而選擇去當「中國的棋子」，「我們覺得這是很大的錯誤」。她稱，大陸近段時間將持續打壓台灣，目的是想扭轉總統大選。

基里巴斯與台灣斷交後，蔡英文發表講話。（TVBS截圖）

蔡英文：「一國兩制」不可能

據台媒報道，蔡英文今日下午召開記者會，她表示，現在距離總統大選只剩下100多天，也是大陸在這個時刻密集打擊台灣原因。蔡英文指出，在選舉之前的這段時間，大陸會持續的有很多的打壓跟脅迫的作為，「他們的動作只會更多不會更少，他們的目的只有一個，就是想扭轉總統大選的戰術，他們試圖用打壓的行動，告訴台灣人說我們不能買戰機、我們不能撐香港，我們只能選擇一個會向中國低頭的總統。」

蔡英文說，對於「一國兩制」，只有三個字就是「不可能」。她重申，這些「鴨霸式的、惡霸的壓迫」，不會讓台灣人放棄堅持。

台灣海巡署巡護九號今年7月泊靠吉里巴斯。（海巡署艦隊分署供圖）

台總統府：台基斷交打擊對印太地區和平穩定

在蔡英文講話之前，總統府發言人丁允恭在記者會上也發表了聲明，內容強調，台基斷交不僅是兩國邦誼的毀壞，更是對印太地區整體和平穩定的打擊，相信國際自由民主陣營均無法接受。聲明還說，基國政府因索求不當金援未果，並因大陸金錢外交攻勢而與台斷交，台方表達嚴正的譴責。

針對5天內斷交2國，丁允恭在受訪時還強調，限制大陸人民來台觀光、持續外交打壓，很明顯是北京試圖干預台灣選舉，介入台灣政治。另外，丁允恭還證實，台灣外交部長吳釗燮確實有向總統自請負責，不過蔡英文予以慰留。

台灣外交部部長吳釗燮宣布台灣和基里巴斯斷交消息。（聯合新聞網）

台灣外交部：即日起撤離大使館人員

台灣外交部在此前的聲明表示，台灣政府與基里巴斯斷交後，即日起全面停止雙邊合作計劃，並立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員，並要求基國立即撤離其政府駐台人員。

聲明說，基里巴斯總統馬茂（Taneti Mamau）及執政黨部份人士一直對中國大陸存有幻想，馬茂總統於2016年上台後仍與大陸有經常性互動。近來大陸政府也藉由漁業公司或以其他商業投資為藉口，長駐基國，滲透基國政界並擴展其影響力。

聲明特別指出，近期馬茂總統曾向台灣索求高額贈款以購買民航客機，「台方雖願協助基國發展嘉惠人民的民生建設，但由於援贈營利用途的商用民航機並不符合『國際合作發展法』的立法精神，政府在考量財政能力後，建議以優惠商業貸款方式協助，但不為基方接受。」

聲明並強調，台方的情資顯示，大陸政府已承諾提供贈款供基國採購多架民航機與商用渡輪等，誘使基國外交轉向。

（綜合報道）