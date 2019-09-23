【2020大選】聯合報最新民調：若藍綠對決　蔡英文大贏韓國瑜12%

在台媒《聯合報》今日（23日）最新發布的民調中，若明年台灣總統大選出現藍綠對決，現任總統蔡英文將大勝高雄市長韓國瑜12%。

根據該民調，鴻海創辦人郭台銘宣布不連署參選總統後，藍綠對決形勢無明顯變化，蔡英文支持度45%，韓國瑜維持33%，兩人差距12%。若台灣前副總統呂秀蓮和時代力量立委黃國昌加入戰局，蔡英文領先韓國瑜的幅度將由12%縮小為8%。

郭台銘宣布不連署參選總統後，藍綠對決形勢無明顯變化，在民調上蔡英文繼續領先韓國瑜。（資料圖片）

與該媒體在九月上旬進行的民調相比，既不支持蔡英文也不支持韓國瑜的選民由14%降至12%，未決定比率由8%上升至10%，合計仍有22%選民目前支持意向未定。

從政黨傾向來看，蔡英文獲得92%民進黨支持者支持，政黨凝聚力遠高於韓國瑜：國民黨支持者僅75%支持韓國瑜，較郭台銘退選前略增3%。

從勝選聲勢來看，選民也多看好蔡英文的贏面較大。53%認為蔡英文可望順利連任，僅28%認為韓國瑜有勝選機會，20%無法判斷誰能勝出。雖然蔡英文的支持度及看好度領先韓國瑜，但這兩位參選人在選民心目中的印象，都以負面評價居多。有37%選民喜歡蔡英文，44%不喜歡，19%無意見；對韓國瑜的個人喜好度更為兩極，31%喜歡，56%不喜歡，13%無個人偏好。

根據民調，台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨頗受民眾支持。（資料圖片）

第三立委勢力隱然成形

在立委選情民調中，未來第三勢力隱然成形。有40%表示這次立委選票考慮投給藍綠以外的其他政黨，其中以台灣民眾黨和時代力量最受青睞，分獲27%和24%的支持，對民進黨立委選情衝擊高於國民黨。至於仍屬意將立委選票投給藍綠兩大政黨的選民，59%青睞國民黨，29%屬意民進黨，12%未決定。

《聯合報》評論稱，明年初的總統大選將同步改選立委，國民黨誓言拼60席，民進黨強調要力拼過半，但在台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨進軍立法院後，朝野政黨態勢丕變，第三勢力消長威脅著兩大黨得票。

（《聯合報》）