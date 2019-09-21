【2020台灣大選】王金平：下一步還是選到底，請上天安排一條好路

在台灣，2020總統大選臨近，外界關注鴻海創辦人郭台銘宣布不參與連署競選總統後，「郭柯王」組合將何去何從。 前立法院長王金平今天（21日）表示，「下一步還是參選到底」，從來沒有失去自己的諾言；至於跟台北市長柯文哲和郭台銘是否還合作，王金平說，柯當然有再去接觸，郭方面本來就跟他約定好了，彼此誰出來就挺誰，這默契還在。

郭台銘棄選後，「郭王柯」組合的走向仍備受關注。（楊騰凱攝）

王金平當日在出席公開活動後接受傳媒訪問，對於外傳國民黨31名大老的連署聲明，他事前看過且拒簽，王金平首先澄清說，「那是講句比較粗魯的話，也是胡說八道」。他強調自己看都沒看過，因此傳言絕非事實。

對於參選總統下一步該怎麼走，王金平說，「下一步還是參選到底」，從來沒有失去自己曾承諾的「參選到底」，上天要他來擔任這個職務，也一定要請上天幫忙「安排一條好路讓我走」，這條路應該漸漸地顯露出來了。

至於與郭台銘及柯文哲的合作，王金平說，柯文哲的部分當然有人再去接觸，郭台銘的部分本來就與他約定了，「他參選、我支持，我參選、他支持，他就是等待我的決定」。現場有傳媒追問「這是你們之間的默契？」王金平回答「對」。

對於自己參選是否覺得可以勝出，王金平回答，「沒有勝選的信心或期待的話，幹嘛要去選？」他還說，台灣一定未來要走「三道」路線，「政治走中道、經濟走正道，社會要走公道，這三道終究會變成台灣的主流，大家在厭棄台灣分兩邊的時候，走中道路線，中道路線不是隻有走中間，是能夠容納左右兩邊並整合起來，這才是台灣所需要的。」

（中央社、聯合新聞網）