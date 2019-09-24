【2020大選】台總統府公布蔡英文博士論文原稿　將開放公眾閲覽

在2020年大選競逐連任的台灣總統蔡英文，其於英國倫敦政治經濟學院（LSE）的博士學位近來惹起質疑。 對此，台灣總統府昨日（23日）公布蔡英文於1984年，透過打字機打好的400多頁論文原稿。總統府表示，完整論文將開放大眾閲覽，同時回應外界多項質疑。

台灣總統府公布蔡英文博士論文原稿。（中央社）

台灣總統府發言人黃重諺、張惇涵、律師團代表黃帝穎等人昨日下午在總統府召開記者會，並在現場公布蔡英文論文原稿。黃重諺說，蔡英文36年前的論文是一張一張靠著打字機打出來的，為昭公信，並鼓勵國際貿易法學研究，完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閲覽，府方已與館方聯繫，希望在最短時間內讓大家可以看到。

記者會上展示多項資料，包括1984年3月14日，倫敦大學寄發的正式博士學位證書，有時任校長Randolph Quirk的簽名；黃重諺說，在政大、教育部、倫敦大學學生紀錄中，仍保留1984年的檔案。

蔡英文的求學歷程等資料亦在會上公開，包括博士論文口試通過證明、1984年應聘政大教職過程、2010年參與新北市長選舉時，申請補發證書和駐外代表認證、2015年因「有心人士」攻擊學位真偽，再次申請證書。

台灣總統府昨日（23日）公布蔡英文於1984年，透過打字機打好的400多頁論文原稿。（中央社）

博士論文提交、通過口試都有證明

就「為什麼之前圖書館裡沒有論文？」、「論文為何缺了6頁？也沒有口試委員簽名？」等質疑，張惇涵說，根據LSE提供的文件，博士論文提交、通過口試都有證明，後續行政程序必須按照規定辦理，學校才會頒發博士畢業証書，36年後發現論文紙本遺失，責任不在學生。

張惇涵又稱，論文在36年來經多次翻印，過程或有疏漏，完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閲覽，在台灣就可以看得到；口試委員的簽名是否需要附在論文上，全世界沒有一致的做法。