【2020台灣大選】國民黨決議慰留郭台銘　郭辦：絕不接受別再糾纏

台灣鴻海集團創辦人郭台銘本月12日宣布退出國民黨，並透過幕僚將退黨親筆簽名、黨證、榮譽黨員狀一併退回區黨部，進行退黨程序。 國民黨發言人歐陽龍今天（25日）表示，有關郭台銘的退黨申請，在中正區黨部受理後，經過台北市黨部討論後不予批准，建議常會、黨中央予以慰留。今天召開的中常會亦認可市黨部的建議。 不過，郭台銘辦公室回應指，絕對不接受中常委的慰留，不希望國民黨有所糾纏。

郭台銘日前親自撰寫退黨信。（聯合新聞網）

歐陽龍說，今天中常會上，很多常委提到，郭台銘跟國民黨員一樣熱愛中華民國，也是好同志，雖然申請退黨，可是目前為止依然是黨員，無庸置疑；黨主席吳敦義亦認可中常委的意見。

歐陽龍強調，國民黨與郭台銘本是同根生，有甚麼理由在郭宣布退黨後就一定要與郭切割，國民黨希望郭留在黨內，也是釋出一點善意，盼郭不計前嫌。

對此，郭台銘幕僚蔡沁瑜表示，郭如今「無黨一身輕」，相當開心，「不希望國民黨有所糾纏，不要再來勾勾纏（閩南語）」。郭辦強調，郭台銘先生已經堅決表達退黨立場，他絕對不接受中常委的慰留，盼大家好聚好散。

事實上，郭台銘宣布退出國民黨時，外界不少聲音認為此舉是為參選2020總統鋪路，但郭隨後表態不參選。即便如此，郭與台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，以及前立法院長王金平的互動，一直被解讀為3人在2020大選有合作意向。

而在郭台銘甫宣布退黨時，高雄市市長、國民黨總統參選人韓國瑜表示，對郭台銘決定感到萬分遺憾與失望；國民黨方面當時則指，郭台銘退黨程序尚未完備，並將依照黨員違反黨紀處分規程處理。

（綜合報道）