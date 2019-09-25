台灣宗教組織借「驅魔」施虐信眾　26歲女幹部不聽指揮被打死

台灣刑事局今日（25日）宣布，成功破獲一個宗教暴力組織，並拘捕組織首腦等多名疑犯。 該宗教組織以「驅除壞東西」為名毒打不聽話的信眾，受害者年齡從2歲到80歲。組織一名26歲女幹部，更因為不聽首腦指揮而被活生生打死。

組織首腦、61歲的林欣月（中）被捕。（電視片段）

案情指，涉案組織名為「中華日行一善學會」，曾叫作「中華白陽四貴靈寶聖道會」，於3年前創立，在大陸、台灣共有3處道場，信眾估計逾百人。組織首腦是61歲的林欣月，被尊稱為「阿母」、「聖師」，其下則為「長老」、「副長老」、「道長」、「堂主」、「道師」、「三才」等幹部。

警方繳獲的棍棒。（網上圖片）

信眾不聽話會被毆打

該會以「啟迪人們之良性、良心、良知、良能、良行之五良美德；提倡道德倫常以匡正人心」等為宗旨。但實際上，組織的規定卻相當不合理，例如寫下「罪犯守則」，違反道規的人，必須透過「獄卒」講話，也不準洗澡，甚至未經允許不準吃東西。

林欣月亦經常假藉教義，以千奇百怪的理由教唆信眾毆打信眾，只要有信眾不如已意，或是要脱離，就會被其他信眾包圍，或以「驅除壞東西」為由，用鐵製、木製或軟墊製作的棍棒毆打，受害者從2歲女童到八旬老翁都有。信眾毒打他人後，還會錄影存證，等受害人傷勢好轉，又會驚呼是聖師的「神蹟」。

經警方半年調查，於上月在南投、台中等道場破門而入，拘捕林欣月及多名會內幹部。（網上圖片）

「洗腦」非常徹底 受害者堅稱「自己打自己」

到今年2月，一名在該組織任「三才」幹部的26歲方姓女子，在大陸廣西省南寧市道場內，因不聽林欣月的指揮行事，被另外兩名女幹部拳打腳踢，終肝臟破裂致死。一名認識方女父母的民眾得知事件後，向台中警方揭發事件並提供線索。經警方半年調查，於上月在南投、台中等道場破門而入，拘捕林欣月及多名會內幹部。

警方發現，林欣月的「洗腦」非常徹底，被害信徒被警方帶回詢問時，仍堅稱是「自己打自己」。警方又發現，有家長帶子女加入組織後，發現情況不對後逃離，但卻把子女留在組織內，繼續遭林欣月的荼毒。