【逃犯條例】台多個政黨支持929台港大遊行　國台辦：玩火自焚

台港公民團體發起9月29日「台港大遊行」活動，目前包括民進黨、時代力量、台聯等10個政黨參與連署支持。其中民進黨主席卓榮泰還將帶隊參加遊行。 對此，大陸國台辦發言人馬曉光今日（25日）批評民進黨及「台獨勢力」插手香港事務，形容「火中取栗者必將玩火自焚」。

綜合台媒報道，台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會與台灣青年民主協會共同發起台港大遊行，預計29日下午3時於立法院旁出發，號召「全民站出來撐香港」，一同響應「五大訴求，缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「港台同學，齊上齊落」與「庇護機制，刻不容緩」的遊行四大主張。

據悉，遊行活動已有超過100個團體聯署聲援，聲援名單包括民進黨、時代力量、台聯、綠黨、社民黨、台灣基進、自由台灣黨等等，主辦團體也將邀請國民黨、親民黨與無黨團結聯盟，預計會公開拜或遞交邀請函。

民進黨主席卓榮泰將帶隊參加929台港大遊行。（聯合新聞網）

民進黨秘書長羅文嘉今天表示，民進黨會響應民間團體發起的「撐香港遊行」，黨中央也正式連署聲援，主席卓榮泰29日將率領黨內正副主管同仁及其他自動參與的公職、支持者出席，「關心香港就是關心台灣，因為民主、反對極權統治是同樣的理念。」

無黨籍立委林昶佐亦呼籲跨黨派參加遊行，並稱國民黨如果默不吭聲，就是站在北京政府那邊，就是中共代言人，不用別人「抹紅」跟「抹黑」。

國台辦發言人馬曉光批評民進黨插手介入香港事務。（資料圖片）

針對「台港大遊行」，國台辦發言人馬曉光今日表示，激進示威和暴力衝擊活動嚴重破壞香港繁榮穩定，也碰觸了一國兩制的原則底線；少數激進分子甚至公然鼓吹「港獨」，激起海內外中國人的強烈義憤。

馬曉光又批評民進黨和台獨勢力為了撈取私利，無視香港和台灣民眾的福祉，煽風點火，推波助瀾，禍港、亂港之心昭然若揭。他說，民進黨相關人等發起「台港大遊行」，是他們插手介入香港事務、企圖搞亂香港的又一鐵證。「我們再次正告民進黨和台獨勢力，停止插手香港事務，停止破壞兩岸關係的行為，企圖火中取栗者必將玩火自焚。」

（聯合新聞網、中時）