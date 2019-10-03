【台灣塌橋】事故已造成6死12傷　死者均為外籍勞工　

台灣宜蘭縣南方澳跨港大橋昨日（1日）斷裂倒塌，一輛經過的運油車墜落，橋體下方多艘漁船遭波及。截至今日（3日）上午11時，事故造成6死12傷，死者均為外籍勞工。 台灣交通部長林佳龍昨日（2日）上午表示，將從優從寬認定，目前決定罹難者每人將獲賠500萬元新台幣，至於受傷人士，會發放慰問金。

南方澳跨港大橋倒塌，晚間持續搜救。（《聯合報》）

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據悉，事故6名死者中有3人為印尼籍、3人為菲律賓籍。繼搜救機關2日下午在現場水中發現第5具遺體後，最後一名失蹤漁工在今天上午11時左右被尋獲，已無生命迹象。依據菲律賓勞工部公布的資訊，最後一名被尋獲的菲籍勞工名為Romulo Illustrimo Escalicas Jr.。

內政部長徐國勇此前表示，由於漁網與船隻的輪軸、摩打綁在一起，漁網長達1、2公里，在水中又特別重，潛水人員入海搜救時，怕漁網鉤住受困人士，花了一點時間，但等到受困人士時，「相當遺憾」。徐國勇又表示說，船身沉到海底後，受到重力、船身被牆墩卡住、潮汐等因素影響，阻礙整個救援進度。

總統蔡英文到場視察。（中央社）

6至9個月對外公布調查報告

目前交通部初步判斷事故原因是大橋海側橋墩倒塌；至於1日凌晨花蓮近海發生地震，難以確認與事故有關。據早前報道，台中市結構工程技師公會創會理事長林明勝到場勘查，初步判斷斷橋原因與鋼索鏽蝕有關。

林明勝指，南方澳跨港大橋屬於鋼拱橋，結構上鋼拱可承受壓力，橋面是依靠鋼索的拉力支撐。從現場狀況與畫面研判，應該是靠近鋼拱中間的鋼索斷裂後，兩側的鋼索無法承重而逐一斷裂，橋面失去拉力支撐後往下崩塌，鋼拱最後也掉下去。

運輸安全調查委員會主委楊宏智則表示，現場已派調查人員搜證，最快這幾天會執行組織會議，預計6到9個月對外公布最終調查報告。

（綜合報道）