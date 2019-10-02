【逃犯條例】破壞連儂牆　台移民署：違法陸生或陸客將不得再入境

台灣多間大學近來支持反對修訂《逃犯條例》示威者的「連儂牆」，都接連遭到大陸留學生或大陸遊客破壞，連帶部分香港留學生亦告受傷。 內政部移民署長邱豐光在周三（2日）被問到此事時強調，凡是違規、違法的大陸留學生、民眾，未來將不能再進入台灣。

立法院外交國防委員會當天邀邀請國安局長邱國正進行業務報告，並邀請相關情報單位首長備詢。民進黨籍立委王定宇指出，部分大陸留學生、大陸遊客學生毆打其他學生，離境後不應讓他們再來台灣。王定宇認為，此舉不只是保護台灣、香港的學生，也保護真正來台灣讀書的大陸留學生。

中山大學的連儂隧道。（聯合新聞網）

對此，邱豐光表明，只要違規、違法就不會讓他們再來台灣，所有申請來台灣的大陸民眾都要經過聯審會審查，相信聯審會不會批准。

此外，陸委會副主委邱垂正亦在受訪時指，如果大陸留學生違反台灣法律，遭法定程序認定有犯罪事實，裁定犯罪，依規定就會喪失學籍，未來若欲入境台灣停留、居留，都會以先前的犯罪紀錄限制入境。但目前尚未有因衝突而移送法辦案件，大學方面多採取原諒態度，以輔導方式，透過和解、道歉解決，希望學生透過此次機會，相互尊重與學習，容忍不同意見。

（綜合報道）