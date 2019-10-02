【雙十慶典】空中兵力首次預演　阿帕契等軍機飛越總統府

台灣於每年10月10日舉行的「雙十」慶典將至，台軍今天（2日）上午出動各型直升機，及象徵「國機國造」的IDF經國號戰機、AT-3教練機，通過總統府上空預演校閲，吸引不少軍事迷前往拍攝。

2019年「雙十」慶典的動態標識以「攜手世界．台灣耀飛」為設計理念。（網上圖片）

今屆慶典的籌備會上月在Facebook首度公布2019年慶典的動態標識，並說明其「攜手世界．台灣耀飛」的設計理念，其中如箭頭般往右上前進的「雙十」符號，象徵台灣不停追求進步。

另外，慶典當天除規劃海軍陸戰特勤隊、憲兵指揮部快速反應連、陸軍專科學校鼓號樂旗隊、三軍樂儀隊在總統府前參與演出外，屆時也將有各型直升機及戰機在空中以分列式通過總統府正上方。

「雙十」慶典將至，台軍出動各型直升機通過總統府上空進行預演。（中央社）

為讓慶典完美進行，軍方在今天上午進行首次半兵力預演校閲，並規劃本月4日、6日上午進行全兵力預演校閲。根據籌備會提供的資料，今天分別有6架UH-60M黑鷹直升機、4架S-70C賽直升機、4架AH-64E阿帕契直升機、4架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、3架IDF經國號戰鬥機、3架AT-3教練機通過總統府上空。

（中央社）