【2020台灣大選．觀察】一年之內　救了兩黨的韓國瑜

打著「經濟100，政治0分」的庶民旗幟代表國民黨出戰，不只成功翻轉民進黨執政20餘年的高雄市，更挾帶超高人氣襲捲全台選情，帶領國民黨勇奪15個地方縣市執政權，原本沉寂已久的政治「棄將」韓國瑜，確實是台灣2018年底九合一選戰中拉抬國民黨選情的重要功臣。 如今，台灣總統大選將至，韓國瑜再度展現其「一人救全黨」的個人「超能力」，只不過這次救的不是國民黨，而是原已「插管治療」的民進黨。

根據多家台媒民調顯示，民進黨蔡英文的支持度皆大勝國民黨韓國瑜。（蔡英文Facebook）

根據台媒《放言》9月30日公佈的最新民調，蔡英文竟以52.2%的支持度大勝韓國瑜的30.3%，兩人差距拉開到20%之譜，其中蔡英文共獲得48.3%的中間選民支持，遠高於韓國瑜的16.9%，成為兩人支持度的差距所在。更甚者，台灣民眾對韓國瑜的不信任度與不好感度已高達65.5%及56%。要知道，即使民眾信任某政治人物或有好感，在眾多因素的考量下，都未必會真的投票給他，更遑論不信任及沒有好感的參選人。

但有趣的是，儘管各家民調顯示，韓國瑜均落後蔡英文至少10%支持度，國民黨卻能以32.2%的政黨支持度領先眾黨派，大勝民進黨10%，且若細究近期民調便能發現，蔡政府在內政、外交、兩岸政策不滿意度仍高於滿意度，由此可見，蔡英文的支持度領先並非來自民眾的肯定，而是國民黨所推出的候選人韓國瑜，讓選民更投不下手。

韓國瑜目前面臨的問題可說是不勝枚舉，從「鳳凰飛走了，來了一堆雞」、「我等了日本人25分鐘」等頻頻失言；面對部分韓粉的激進言行毫無約束掌控能力，連馬英九、郭台銘等自己人都得罪；加上韓團隊幕僚顯然選戰經驗不足，在對內對外的溝通上窘態盡出，也讓外界對韓國瑜的負面形象不斷疊加。然而，最關鍵的因素仍在於，自黨內初選過關後，韓國瑜已徹底失去掌握議題主動權的能力。

自從宣佈參選總統之後，韓國瑜的支持度節節敗退。圖為韓國瑜近期夜宿無障礙之家。（高雄市政府提供）

回首2018年九合一大選之時，除了非典型的選戰模式，以及口才便給的個人魅力之外，以「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」、「貨出得去、錢進得來、高雄發大財」等民生口號做為主軸，與底層民眾一齊發出「庶民的吶喊」，站穩「庶民代表」身分的韓國瑜，才是他能在短時間內收攏人心的重要關鍵，市民要的是更有品質的生活、是擺脱「又老又窮」的高雄，才給了韓國瑜翻轉的契機。

然而投入總統大選的韓國瑜，卻從「創造議題的人」淪為「被議論的對象」，原本身為掌握話語權的挑戰者，應該繼續以「庶民代表」的身分對民進黨完全執政下人民生活的苦楚與無奈進行批判，使過半數對民進黨不滿的民眾產生共鳴。但韓國瑜卻讓「打麻將」、「遲到」、「農舍問題」、「高雄要不要挖石油」等雞毛蒜皮的小事所糾纏，堂堂總統參選人竟無時無刻站到第一線，為自己的私德與失言問題不斷滅火，儘管韓國瑜近期也曾針對青年就業、老年長照等政策提出看法，但當大眾媒體都已習慣「看韓國瑜又有什麼爭議」時，正經的政策討論不會有任何版面，也無法扭轉其負面形象。

由於馬林勒龐代表的極右翼民粹主義路線，讓不少法國選民感到恐懼。（VCG）

雖然狂熱的「鋼鐵韓粉」仍能幫助韓國瑜提升士氣，並穩住支持度而不至崩盤，但對於不著重於「統獨、中華民國認同」等問題的中間選民看來，失去經濟民生等議題主導權的韓國瑜，僅僅淪為一個「暴粗口頻失言、對市政不熟悉、品性小有瑕疵、缺乏領導能力」的參選人，與蔡英文相較之下不僅沒有高明多少，似乎還更加讓人不放心，也間接讓民眾選擇向蔡英文靠攏。

其實「因為討厭或不放心A，只好投給B」的情況並非台灣獨有，在2017年法國的總統選舉中，選民也因為極右派「民族陣線」候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）「反移民、反歐盟」的主張過於激進，擔心會造成法國的分裂動盪，才將選票投給了現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）。

而韓國瑜現在也面臨了相同問題，大多數中間選民認為韓國瑜不可靠、韓粉不理性，於是整個韓陣營成為了一個「不太正常」的形象，從朱立倫在黨內初選時竟以「投給正常倫（人）」做為競選口號便能知道，連國民黨內部或許都明白，自己推出的這個候選人在民眾眼中看來可能「不太正常」，也難怪儘管蔡英文的施政未得人心，仍能被韓國瑜「一人救全黨」，畢竟就如柯文哲所說，當選民只剩下「草包」與「菜包」能選時，也只能唉歎還是菜包略可口一些。