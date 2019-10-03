【台灣塌橋】完工21年主管單位從未檢測　董事長向交通部請辭獲准

宜蘭縣南方澳跨港大橋周二（1日）斷裂倒塌，造成嚴重傷亡，各界直指鋼索鏽蝕斷裂是主因。 台灣港務公司昨天（2日）坦言，1998年大橋完工後由基隆港務局管理，到2012年改組為基隆港務公司接手，完工迄今21年，主管單位從未針對該橋進行橋樑檢測；而宜蘭縣政府委託大學進行的檢測亦不包含鋼索鏽蝕項目。 交通部長林佳龍今天（3日）表示，究責無上限，主管機關有疏失是事實，直接的單位一定是負直接責任，已同意台灣港務公司董事長吳宗榮的口頭請辭。

宜蘭南方澳跨港大橋1日早上發生嚴重斷橋事故。（中央社）

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交通部在南方澳大橋發生斷橋事故後，成立專案小組，2日晚公布專案小組掌握的狀況，發現航港局和港務公司過去未曾對南方澳大橋主動進行檢測，認定有缺失。交通部昨晚發布新聞稿指，現階段搜救及善後告一段落後，即追查歷年來在南方澳大橋檢測上涉有疏失的人員，究責絕不寬貸。

案發後，港務公司向交通部回報，除近4年新建的橋樑外，其管轄的剩餘13座橋僅有5座進行過橋樑檢驗，其中兩座上次檢測距今已11至13年。交通部長林佳龍說，無論檢測頻率的規定是2年或4年一次，符合規定只是最低要求，檢修不確實，造成橋樑不安全就要負責。

台灣港務公司董事長吳宗榮今天在立法院進行業務報告時表示，另外8座未檢驗過的橋樑皆位於中南部，將在3個月內完成檢驗，分別是：中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋、安平新港橋、安平跨港橋、竹溪橋、南星聯絡橋。林佳龍則強調，若有危險性一定會先封橋。

林佳龍要求年底前完成港區其他16座橋樑安全檢測。（中央社）

林佳龍表示，即使近年有參考宜蘭縣政府委外檢測的報告進行修護，目前事發原因也尚待專家、檢方及運輸安全調查委員會調查釐清，但既已發生這麼嚴重的事故，航港局及港務公司當然有疏失，要負起責任。

林佳龍說，他指示航港局及港務公司若檢視及維修橋橋樑能力及能量不足，可請公正第三方（如技師公會）協助，年底前完成港區其他16座橋樑安全檢測。

另外，根據交通部的業務報告，在補償傷亡人員部份，港務公司在2日訪視傷者並給予慰問補償，輕傷者1萬元（新台幣，下同）、重傷者3.6萬元，罹難漁工賠償則預計500萬元；勞動部發放輕傷者3000元、重傷者5000元、不幸罹難者10萬元；農委會針對罹難者發給5萬元、傷者1萬元。

（綜合報道）