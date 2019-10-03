【2020大選】扮《海賊王》路飛造勢　韓國瑜：未來定是驚濤駭浪

2020台灣大選倒數一百日。國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜今日（3日）中午率競選團隊，在高雄港舉行「世紀領航翻轉台灣」選前100天記者會。期間，他戴上草帽、扮成《海賊王》男主角路飛的造型現身，並往空中射出「穿雲箭」，表示要讓青天白日重現。 他又指，自己的團隊已有被抹黑的心理準備，「未來絕對不會是風平浪靜，一定是驚濤駭浪。」

韓國瑜及其國政顧問團總召張善政戴上草帽，扮成《海賊王》主角路飛造型現身。（中央社）

今日中午，韓國瑜及其競選團隊到高雄港棧貳庫，搭乘高雄輪船公司「光榮號」遊港，並於航行途中在船上甲板舉行「世紀領航翻轉台灣」選前100天記者會，象徵讓台灣重返光榮。

記者會由韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡主持，為呼應記者會「領航」主題，何庭歡特別換上女船長服。韓國瑜及其國政顧問團總召張善政也戴上草帽，扮成《海賊王》主角路飛造型現身。

為呼應記者會「領航」主題，何庭歡特別換上女船長服。（中央社）

批蔡英文令民眾過得很辛苦

韓國瑜表示，過去3年半總統蔡英文的執政讓民眾過得很辛苦，「如果她讓人民過得很好，我會號召所有人一起投給她」。但事實上大家過得並不好，他呼籲，如果憂心台灣的未來，就請投給韓國瑜，「我不相信邪惡會戰勝正義，光明一定會克服黑暗。」

韓國瑜又指，未來100天的選舉可預見的是從來沒有這麼骯髒過，抹黑的程度幾乎是鋪天蓋地，如此抹黑下去是台灣選舉最可恥的一面。「我們團隊已有心理準備，絕對不會是風平浪靜，一定是驚濤駭浪。」他又呼籲支持者要繼續支持愛與包容，「我們民調支持度還是非常強大，我可以感受到。」

韓國瑜和庶民及青年代表當場分別往空中射出「穿雲箭」，象徵「讓明年1月11日青天白日重現」（中央社）

射出「穿雲箭」 象徵「青天白日重現」

對於傳媒追問副手人選及11月是否訪美，韓國瑜都沒有正面回應，僅表示如有確定會對外公布。

記者會尾聲，韓國瑜和庶民及青年代表當場分別往空中射出「穿雲箭」，象徵「讓明年1月11日青天白日重現」。記者會最後在「世紀領航、翻轉台灣、台灣安全、人民有錢」的口號聲中落幕。

（中央社）