【禁蒙面法】陸委會：爭議性作法只會激化對立　籲台人留意免觸法

香港行政長官林鄭月娥宣布引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，周六（5日）凌晨零時正式生效。 在台灣，陸委會表示嚴正關切有關情況，並呼籲台灣民眾留意相關禁制作為，避免前往示威活動現場，以免影響自身安全，並誤觸法律。

陸委會同時指，注意到香港社會對《禁止蒙面規例》有所疑慮，「我們再次呼籲港府，面對當前香港情勢，採取爭議性的作法只會激化對立、製造對立、治絲益棼」，最佳解決方案「仍是本於人權、自由等核心價值，妥善回應香港民眾期待，讓香港社會早日回復穩定運作」。

香港政府宣布訂立《禁止蒙面規例》當天，已有大批市民戴上口罩上街示威抗議。（高仲明攝）

蘇嘉全：台灣有歷史教訓 籲港府懸崖勒馬

另一方面，立法院院長蘇嘉全有在社文媒體上發文，指《禁止蒙面規例》非但沒有辦法解決「民意的怒火」，反而會火上澆油，呼籲要「懸崖勒馬，港府務必三思」。蘇嘉全又提到台灣已有一個歷史教訓，「政府對人民採取威權、暴力的鎮壓手段，不僅無法解決問題，只會造成社會更大的撕裂，讓執政者與人民之間的距離愈來愈遠」，故現今「必須嚴正的呼籲香港政府」，「《禁蒙面法》的實施，等同於朝着戒嚴的方向前進，這種違反民主潮流的作法，非但沒有辦法解決民意的怒火，而是火上澆油。」

此外，國民黨總統大選參選人、高雄市長韓國瑜亦透過競選辦公室發表新聞稿，認為《禁止蒙面規例》並非治本之策，不能真正解決問題，「還是應回歸理性討論，因為唯有真誠對話，尋求共識，才是團結人民、化解爭議的唯一方法」。新聞稿同時鄭重呼籲，「香港政府必須正視香港人民的言論與集會自由權益」，同時韓國瑜競選辦「堅定支持港人追求更開放、更民主的生活方式」。

（綜合報道）