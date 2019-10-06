【逃犯條例】台南70歲老翁撕成功大學連儂牆　警依毀損罪送辦

日前，台灣多間大專院校為聲援香港反修例示威而設立的連儂牆遭到破壞。昨天（5日），位於台南的國立成功大學光復校區大門前，設立多時的連儂牆上有多張海報被撕。警方隨後將一名70歲疑犯依毀損罪移送法辦。

成大學生會發文支持校門口的連儂牆。（成大學生會Facebook）

據悉，大學有學生發現連儂牆被撕後報警，會同警方調閲閉路電視，今天（6日）找到疑犯，是一名70多歲的老翁。這名老翁是到學校做運動，經過連儂牆時，「覺得黑、白色的海報貼在紅色磚牆上很難看」，才撕去7、8張海報，做完運動後又撕了7、8張，直接丟棄在人行道上的花盆後就離去。

不過，警方並未查扣到遭丟棄的海報。而由於老翁不是現行犯，警方訊後依毀損罪嫌函送檢方偵辦。

成功大學學生會會長蔡一愷表示，被撕去的部份都是挺香港示威、反修例的，「連儂牆是言論自由的代表，不懂為何有人要以這麼激進的方式反對不同的意見」，又指之前亦有校內大陸籍學生在牆上張貼反對反修例的言論，大家亦都給予尊重。大學主任秘書李俊璋對於連儂牆被破壞則表示，學校一向保持行政中立，尊重言論自由。

連儂牆引爆三地學生衝突 應轉向理解共生

事實上，近日台灣各大學連儂牆遭破壞事件，而其中不少個案被指是陸生所為。《香港01》4日撰文指出，這些校園情況在台灣將「兇手」劍指陸生，引發兩岸三地學生的衝突與對立。香港學生與台灣學生可能會更加仇視大陸學生，而大陸學生可能會被標籤化地更嚴重，甚至落入被排擠的不利狀況。

文章指，兩岸三地學生應該透過這個機會理解彼此差異，不論政治意識形態如何對立，但人與人交流的實感其實有助於彼此朝著理解與共生的方向前進。而位居執政高位的台灣「大人」們，更應該秉持樂見學生交流的態度來處理問題，而不是為了一時的政治利益犧牲了民眾之間的情感。

（綜合報道）