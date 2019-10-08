柯文哲稱「兩岸關係30年來最差」　蔡英文：台政府不挑釁不冒進

在台灣，台北市長柯文哲日前宣稱，目前兩岸關係是30年來最差。對此，總統蔡英文今日（8日）表示，兩岸關係沒有好壞的問題，「只有國家利益的問題」。她還說，面對中國大陸「步步進逼」，台灣採取理性的立場。

蔡英文8日在台北出席玉山論壇，會前接受媒體訪問時表示，兩岸關係沒有好壞的問題。（中央社）

據《中央社》報道，蔡英文當日上午出席玉山論壇開幕致辭，會前受訪表示，這幾年台灣政府的兩岸政策，採取理性的立場，不挑釁、不冒進，「堅守國家立場」，在兩岸交流上維持正常交流，並指大陸卻以觀光客作為政治手段。

蔡英文重申，每一個政府在每一個階段都會「以國家利益來考量政策」，「兩岸關係尤其是如此」。

針對2020大選，前行政院長賴清德、民進黨副秘書長林飛帆將赴美為蔡英文助選，有傳媒詢問，是否有傳遞賴清德要帶去的訊息。蔡英文則說，他們兩個都很有經驗，知道要怎麼做。至於是否請假競選，蔡表示，總統工作是24小時，在這個階段以國政優先。

另外，有報道指台北市政府顧問蔡壁如在LINE群組轉傳訊息指蔡的論文是假的，柯文哲則表示，笑笑就好。對此，蔡英文說，希望柯文哲以更嚴肅的態度看這個議題、更有同理心。

（中央社）