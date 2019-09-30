【觀察】「蔡英文版」台獨決議文　將進一步惡化兩岸關係

民進黨全代會9月28日通過《社會同行世代共贏》決議文，內容明確拒絕中國大陸所主張的「一國兩制」，該決議文也將成為民進黨在2020年總統大選的主要方針。檢視該決議文會發現，文中通篇未提「中華民國」，且雖提到1999年的《台灣前途決議文》，但又失去當年的彈性；同時，又試圖將兩岸關係「國際化」。因此，對於兩岸未來的發展，或有相當程度之影響。

針對該決議文的通過，民進黨黨主席卓榮泰表示，最大的意義在於，要向全世界明白表示，台灣反對任何「一國兩制」的霸權跟主張；再者，民進黨也要告訴台灣人民，在改革的過程中，不會遺漏任何社會脆弱的一環，會讓台灣民眾因改革得到幸福，但也要保障不會有人因改革而覺得辛苦，所以要努力把這個工作執行下去。

事實上，在2011年時，為了因應即將到來的2012年台灣總統大選，民進黨也曾經推出《台灣新世代社會經濟決議文》。該決議文主要探討的內容在於解決台灣「產業結構失衡、區域發展失衡、環境生態失衡、財政收支失衡、以及所得分配失衡」的問題，並希望能夠營造出以創造就業為核心、以全民共用為目的、以疼惜國土為前提的社會經濟發展。

民進黨全代會9月28日通過《社會同行世代共贏》決議文，內容明確拒絕中國大陸所主張的「一國兩制」。（譚英瑛攝）

本次民進黨全代會通過的決議文重心不在於提出什麼高大宏遠的政策，而是以「堅定捍衛台灣主權獨立，積極鞏固民主安全防衛」做為主張的開端，將「抵禦來自中國的非民主擴張威脅」視為最重要的任務，用此打下基礎，迎向世界秩序與全球經濟模式變遷的新挑戰。

從內容來看，本次的決議文非但與2011年提出的決議文不同，較之1999年時的《台灣前途決議文》，亦有三點主要的差異。其一，蔡英文版本的決議文，整篇逾2,000字卻絲毫未提「中華民國」只提「台灣」，要知道，蔡英文本人與其政府官員，雖然有意無意想將台灣帶向法理台獨或文化台獨的路線，但「中華民國台灣」仍是相關人等最常提的詞彙，將中華民國與台灣連結，以「中華民國」做為最大公約數或載具，這也是目前台灣社會絕大部分的共識。

就連1999年的決議文也曾提到，「台灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定」。由此可見，過去民進黨即便不喜，仍未視中華民國如無物，如今態度卻有所轉變。

民進黨此次公布的《社會同行世代共贏》決議文遭國台辦批評是破壞台海和平。（資料圖片）

再來，《台灣前途決議文》曾明白宣示，台灣的未來由所有台灣人共同決定，但並未做出「明確的限制」。然而，本次的決議文則提出了負面選項，將民進黨自認為台灣社會無法接受的「一國兩制」擺上枱面，限縮了台灣民眾的選項，相較於《台灣前途決議文》，更加喪失彈性。

最後，本次的決議文提到「不將台灣的定位侷限於台灣海峽一側，而是以太平洋的台灣、世界的台灣自我期許」，或可將之與民進黨上台後一面倒向美國、意欲成為美國印太戰略中的夥伴的路線結合。然而，這種企圖將兩岸關係特殊地位置於國際關係底下的想法，更顯現出民進黨將兩岸關係與國際關係位置錯置的一貫思維。

當前兩岸關係正處風雨飄渺之際，民進黨在這個時間點提出這一份決議文，對兩岸關係不但未有正面幫助，反而可能造成進一步的惡化。民進黨不能總期盼依靠美國或日本等所謂民主自由陣營的夥伴，而應該更實事求是，否則兩岸關係繼續困頓下去，台灣人民只會遭受更大的損害而無法獲益。